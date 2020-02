Úřad ombudsmana nebyl stvořen pro lidskoprávní ochranu, říká Stanislav Křeček

Praha Nově zvolený veřejný ochránce práv Stanislav Křeček (81) nastoupí do úřadu ombudsmana příští týden a plánuje méně právníků v diskriminační agendě. „Úřad ombudsmana nebyl stvořen pro lidskoprávní ochranu. Musím dohlédnout, aby právníci pracovali na tom, s čím se na ně občané obrací, co je zajímá, a nikoliv na tom, co zajímá úřad,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: V čem jste byl podle vás lepší kandidát na ombudsmana než Vít Alexander Schorm?

To se musíte zeptat poslanců. Ale myslím si, že jsem byl více známý. Mé názory byly známé, publikoval jsem, vystupoval jsem. Názory mých protikandidátů, obávám se, obecně známy nebyly.

Lidovky.cz: Do úřadu ombudsmana nastoupíte po 18. únoru, kdy končí Anně Šabatové funkční období. Co bude první věc, na níž začnete pracovat?

Je tam nashromážděno spoustu spisů, které do té doby dorazí, musím se s nimi seznámit. Rozdělit si se zástupkyní agendu. Přednost budou mít samozřejmě věci v záležitosti občanů, které jsou nedořešené.

Lidovky.cz: České tiskové kanceláři jste řekl, že někteří zaměstnanci úřadu ombudsmana s výsledkem volby nesouhlasí a první na řadě bude si toto s nimi vyříkat.

To bylo asi špatně pochopeno. V tom není žádný problém. My jsme úřad, musíme věci řešit podle zákona a osobní názory musí jít stranou, to nemá s profesionální činností nic společného. Nejsme žádná neziskovka nebo společenská organizace, agenda je dána.

Lidovky.cz: V čem na ombudsmanku navážete a co naopak změníte?

To je těžké říci. Řada věcí byla úspěšných, například kontroly míst, kde je omezována svoboda. V tom chceme pokračovat. Žádnou „noc dlouhých nožů“ nechystám, jak někdo řekl. To jsou zbytečné útoky. Dokonce se objevil člověk, který mi chce zabránit vstupu do úřadu, což vyvolalo zase opačné reakce.

Podle mého ale nejsou počty zaměstnanců jednotlivých oddělení nastaveny tak, jak to odpovídá zájmu občanů o řešení jejich problémů. Musím dohlédnout, aby právníci pracovali na tom, s čím se na ně občané obrací, co je zajímá a nikoliv na tom, co zajímá úřad.

Lidovky.cz: Co to znamená konkrétně?

Nechci to nějak specifikovat. Několikrát jsem zdůraznil, že jestliže největší počet právníků pracuje v oddělení diskriminace, kde je naopak nejmenší nával ve stížnosti občanů, tak to asi neodpovídá řádnému vedení úřadu. Toto bych chtěl nejprve změnit. Nebudeme vyhazovat, ale přeskupovat. Chybí nám lidé na oddělení, které se zabývá omezováním osobní svobody. Tam je jen 12 právníků, to potřebujeme velmi posílit.

Lidovky.cz: Zúžení oddělení diskriminace je předmětem kritiky části veřejnosti a politiků. Kritizují hlavně to, že chcete hájit spíše práva většiny než práva menšin.

Nevím, kde se tato hloupost a mediální zkratka vzala. S realitou to nemá nic společného. Musím hájit zájmy těch lidí, kteří se na nás obrátí, ať už patří k většině nebo k menšině. Jaký je rozdíl mezi právem většiny a menšiny? Je to přeci dáno zákonem.

Lidovky.cz: Mnohokrát jste zmínil, že diskriminace je ideologická představa a je jí věnován příliš velký prostor.

U některých aktivistů. Občané se na nás jinak neobracejí s diskriminačními problémy. Je to necelých pět procent stížností. Neobrací se ani na soudy, které to v první řadě řeší. Jde vidět, že to občany netrápí. Jestli to trápí nějaké neziskovky nebo aktivisty, to je v pořádku. Proti tomu nic nemám. Ale z pohledu veřejného ochránce musí být problematice věnována taková pozornost, která odpovídá zájmům a potřebám občanů. Nic více, nic méně.

Lidovky.cz: Jste připraven jednat ve prospěch utlačovaných a rozkmotřit si ty, kteří vás zvolili – což je součástí práce ombudsmana?

Třicet let nedělám nic jiného, než že se zastávám práv lidí před úřady a soudy. Nikoliv články v novinách nebo plamennými vystoupeními, ale v konkrétních životních situacích lidí. Zastával jsem se nájemníků jako menšiny, zastupoval jsem Romy po celé republice, co se týče bydlení.

Lidovky.cz: V rozhovoru pro televizi DVTV jste zmínil, že chcete vrátit úřad lidem. Co to znamená?

Že bychom měli řešit problémy i těch lidí, kteří na světě nekřičí. Řada občanů dnes vytýká představitelům politiky, že se zabývají lidmi, kteří jsou mediálně slyšet, ale o mlčící většinu se nikdo nestará. To je podle mého názoru chyba. Měli by být řádně ochráněni, protože i jejich práva jsou porušována. Nejen ty menšiny, o nichž se hovoří stále dokola. To je jeden z problémů politického života v naší republice.

Lidovky.cz: Odcházející ombudsmanka Anna Šabatová, s níž jste pracoval jako zástupce ombudsmana, k volbě prohlásila, že, cituji: „Nejste vnitřně připraven zastávat se každého bez rozdílu.“ Jak se k tomuto stavíte?

Nevím, kde to paní ombudsmanka vzala. Jako poslanec a jako advokát se zastávám všech, kteří to potřebují, všech naprosto bez rozdílu. Dnes mě na ulici zdraví děti Romů, jejímž rodičům jsem zachránil byty. Mám bohaté zkušenosti. To, co někteří říkají, nemá s realitou, ani s mou bývalou prací nic společného. Práce paní ombudsmanky si ale velmi vážím.

Lidovky.cz: Často zmiňujete, že se právě Romové neperou za svá práva.

Od devadesátých let tvrdím a píši o tom články, že Romové by měli svá práva formulovat. Měli by se prát za svá práva jako jiné menšiny, aby měli svou reprezentaci, své představitele, kteří budou předkládat své požadavky. To je podle mě představa, jak by se měli prát. Hájím jejich práva bez ohledu na to, jestli je to Rom, nebo to není Rom. Je to vytrhávání z kontextu, že Romové jsou něco jiného než ostatní občané. Zastávám se všech, jejichž práva jsou porušována, nerozlišuji.

Lidovky.cz: Existuje například Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Vaší kandidatuře nevyjádřila podporu. Ta je přeci zastáncem romské menšiny.

Není. Třicet let se zabývám romskou problematikou a v životě jsem nepotkal nikoho z této rady. Zeptejte se někoho na ulici nebo v romské komunitě, zda je znají. Nevím, co dělají, nikde jsem se s jejich výstupy nesetkal, nikdo je nezná, podle mého nikoho také nezastupují. Že taková rada existuje, je ostuda státní správy. Že se stát nestará o to, aby Romové měli řádné zastoupení a jejich práva byla adekvátně formulována. Koho zastupují tito lidé a co dělají, nevím. Neúčastní se jednání, kterých jsou v této problematice stovky. Jejich tvrzení, že jsem se já nezastával Romů, je urážka.

Lidovky.cz: Můžete jmenovat nějaký příklad, kde byste jednal jinak než vaše předchůdkyně Anna Šabatová?

Například klasický příklad šátku. Já jsem od začátku tušil, že to není problém diskriminace, ale ženy, která sem odněkud přijela, nikdo neví, kdo to je a proč tu je. (Případ studentky ze Somálska, které pražská Střední zdravotnická škola zakázala nosit hidžáb – pozn. red.). Dostala na letišti pasy, že je ze Somálska. Neuměla česky, takže tady asi nechtěla studovat. Od začátku bych tento problém řešil jinak, rozhodně bych to nepovažoval za žádnou diskriminaci, které se škola dopustila. Ta se řídila školním řádem, byť si o něm můžeme myslet cokoliv.

Druhý příklad jsou realitky a pronajímání bytů. Když se ptáme, proč realitky nechtějí pronajímat byty Romům, tak se musím zeptat, kdo je pronajímá. A ne nadávat realitkám, které to jenom zprostředkují. Zdálo se mi to nedotažené. Kdybych to chtěl otevřít, tak jdu za majitelem a zeptám se ho, z jakého důvodu dal realitkám pokyn byty Romům nepronajímat. Ptát se realitky se mi zdálo málo. Šel bych se zeptat soukromníků i starostů, jaký je zájem o byty. Ale i obecní byty, proč jsou volné, co z toho mají ve vyloučených lokalitách a jiných ubytovnách. Aby nám to konečně řekli a zaznělo to ve veřejném prostoru. Do toho se nám samozřejmě nechtělo.

Lidovky.cz: Jak to uděláte, aby v tomto sporu zůstala ochráněna menšina a zároveň i druhá strana?

Já tu nejsem na ochranu menšin. Jsem tady proto, abych vyřizoval stížnosti občanů. Tady se ukazuje problém širší, není to v diskriminaci, ale v povolených právech, povinnostech a chování také druhé strany. Ne případ odbýt tím, že realitní kancelář diskriminuje. To není řešení problému, jde o nálepkování, kterým to bohužel skončí.

Lidovky.cz: Úřad ombudsmana tak, jak jej nastavila Anna Šabatová, měl výrazně lidsko právní rovinu. Změní se to?

Je to jeden z dojmů, které se kolem toho vytváří. Úřad ombudsmana nebyl stvořen pro lidskoprávní ochranu. Evropská unie vyžaduje, abychom zřídili nezávislou instituci, která bude chránit lidská práva. Na toto úřad ombudsmana není, je zřízen na to, aby chránil lidi před pochybením některých státních orgánů a úředníků. Jediné, kde se to dotýká lidských práv, je právě diskriminační agenda a rovné příležitosti, kde už nejednáme s úřady, ale zasahujeme do práv a povinností občanů. Tam je situace velmi složitá a je potřeba hledět na práva všech stran, nikoliv jen hlučných a práv se domáhajících skupin bez plnění povinností. Jsou také velké rozdíly ve společenském mínění menšin a většinové společnosti. Je také potřeba vzít v úvahu to, že zájmy nejsou práva. Že má někdo zájmy a snaží se z toho udělat práva, je jeden z problémů katalogu lidských práv, se kterým se stále potýkáme v celé Evropě a České republice zvlášť. Právo neočkovat děti, právo na domácí porody. Jaká práva? To jsou zájmy.

Lidovky.cz: Považujete se za člověka bez předsudků?

Naprosto. Nemám ani ten nejmenší předsudek ve všech směrech.

Lidovky.cz: Co soudíte o názoru, že někteří poslanci nakonec hlasovali pro vás poté, co spolek Milion chvilek pro demokracii oznámil, že v případě vašeho zvolení svolá demonstraci?

Je to od středy šířená myšlenka. Snad to i někdo řekl a možná to na někoho vliv mělo, ale hromadně asi ne. To bychom podceňovali myšlení poslanců. Chápu, že někdo se mnou nesouhlasí. To je běžné. Chápu, že někdo demonstruje proti výkonné moci, ale demonstrovat proti tomu, kdo nemá žádnou výkonnou moc a jeho povinností je pouze sdělovat názor, že je porušováno právo, to už se vytrácí jakákoliv realita.