Úřad práce zruší více než pětinu svých poboček, propouštět ale nebude

Úřad práce se chystá postupně zrušit 83 svých poboček v zemi, tedy více než pětinu. Týkat se to má hlavně malých pracovišť. Pracují v nich čtyři stovky zaměstnanců. Propouštění se ale nechystá, pracovníci by se měli přesunout do větších poboček, sdělil mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Michal Kovařík.