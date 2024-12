Nejdřív stát vyplaveným poslal peníze, teď chystá kontroly. Hledá podvodníky

Zaplavené firmy, které musely přerušit práci, měly podle zákoníku práce platit zaměstnancům nejméně 60 procent jejich průměrného výdělku. Pokud nemohli lidé pracovat kvůli výpadku energií, surovin či jiných dodávek, činila částka alespoň 80 procent mzdy.

Zaměstnavatelé tak mohli získat od úřadu práce příspěvky na náhrady zaměstnancům či dohodářům za dobu od začátku povodně 13. září do konce října. Podpora směřovala do firem, jejichž sídlo či provozovna byly v zasažené oblasti. Týkalo se to celé republiky kromě Prahy a tří krajů, a to Karlovarského, Plzeňského a Středočeského.

Zatím nejvyšší částka 388 983 korun

„K 9. prosinci 2024 bylo uvolněno společnostem k výplatě 4 194 295 korun,“ doplnil pro iDNES.cz mluvčí úřadu práce Petr Kopáček. Nejvyšší částka, kterou úřad vyplatil, dosud byla 388 983 korun. Kopáček však podotkl, že převážná většina žádostí se nadále zpracovává.

Firmy jako žadatelé však musely splňovat několik náležitostí. Například zaměstnavatel nesměl mít žádné nedoplatky na daních ani pojistném.

„Zaměstnavatel musí prokázat příčinnou souvislost mezi vznikem příslušné překážky v práci a živelní událostí,“ dodal Kopáček.

Mimořádná pomoc lidem

O příspěvek však mohli žádat i domácnosti, které povodeň zasáhla. Na konci října mimořádnou pomoc lidem, kteří byli vážně zasaženi letošními povodněmi, schválil Senát.

Rodiče mohou pobírat ošetřovné na děti do deseti let po celou dobu uzavření jejich zaplavené školy, v případě potřeby do konce března příštího roku. Zatopeným domácnostem pak pomáhá úřad práce formou dávky mimořádné okamžité pomoci hradit bydlení až do konce příštího roku.

V minulosti někteří pomoc zneužívali

Byť úřad práce zatím pokusy o podvody ohledně příspěvku nezaznamenal, tak tomu bylo jinak na konci září. Tehdy někteří lidé začali zneužívat pomoc po povodních. Do výdejních center, kde obyvatelé mohli dostat jídlo nebo čisticí prostředky, chodili i ti, které voda nevytopila.

Jiní se dostavovali opakovaně nebo žádali víc než jen základní potraviny, popisovali tehdy starostové zasažených obcí. Zaznamenali i případ týkající se náhradního bydlení.

