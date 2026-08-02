Do Česka míří nebezpečný škůdce. Úřad prosí veřejnost o pomoc

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  15:34
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Polník jasanový míří do Česka. Škůdce dokáže během pár let zničit celý jasanový...

Polník jasanový míří do Česka. Škůdce dokáže během pár let zničit celý jasanový porost. | foto: ÚVZUV

Polník jasanový míří do Česka. Škůdce dokáže během pár let zničit celý jasanový...
Polník jasanový míří do Česka. Škůdce dokáže během pár let zničit celý jasanový...
Polník jasanový míří do Česka. Škůdce dokáže během pár let zničit celý jasanový...
Jasan
5 fotografií
Do České republiky se blíží polník jasanový, jeden z nejvíce nebezpečných škůdců evropských jasanů. V červnu byl spatřen v Maďarsku a na Slovensku. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto vyzývá veřejnost k hlášení podezřelých nálezů.

Polník jasanový je invazivní brouk, který dokáže zničit celé jasanové porosty během pár let. Jeho kovově modrozelené tělo měří 8–14 mm a larvy se vyvíjejí pod kůrou, kde vytvářejí typické esovitě zakřivené chodbičky.

ÚKZÚZ upozorňuje, že škůdce je už jen 250 kilometrů od českých hranic a jeho postup je rychlý. „V ÚKZÚZ jsme připraveni a máme pohotovostní plány, ale potřebujeme i vaši pomoc. Vyzýváme k mimořádné obezřetnosti při pobytu v přírodě,“ uvedl úřad na sociálních sítích.

Veřejnost může pomoci dodáním fotografií škůdce nebo poškození, které způsobil a uvedením jeho lokality. Informace se dají zaslat vložením do kontaktního formuláře na Rostlinolékařském portále ÚKZÚZ, či na e-mail karantena@ukzuz.gov.cz.

Polník jasanový pochází z východní Asie, na přelomu tisíciletí se přesídlil do USA a Kanady, kde se stal jedním z nejvýznamnějších lesních škůdců.

Evropská invaze začala v roce 2003 v Moskvě. Od té doby se rozšířil do celého Ruska, na Ukrajinu, do Kyjeva a v roce 2025 i do Běloruska. A nyní míří do střední Evropy.

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Do Česka míří nebezpečný škůdce. Úřad prosí veřejnost o pomoc

Polník jasanový míří do Česka. Škůdce dokáže během pár let zničit celý jasanový...

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