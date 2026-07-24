Podle návrhu by se například podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra by se naopak mohlo posílit. Podle úřadu vlády ale body týkající se připomínkového řízení aktuální návrh pouze přebírá, úpravy podle něj neposilují pravomoci ministerského předsedy.
Z nového jednacího řádu vlády, který předložila vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha, vyplývá, že by premiér mohl připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit. Nově by koordinoval politiku a pozici Česka vůči EU. Uzavřít by mohl vládní zasedání kabinetu. Svůj případný střet zájmů u daného bodu by musel člen vlády oznámit nejpozději před hlasováním. Zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informačního zákona získat.
Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vychází návrh z dlouhodobé diskuse. „Není to nic nového, co by si vymyslela naše vláda,“ řekl novinářům během návštěvy Chorvatska. Například možnost omezení připomínek se podle něj nemá týkat legislativních návrhů, ale pouze procedurálních věcí. Zájem médií o jednací řád přičetl okurkové sezoně.
Podle bývalé vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové představuje návrh další zásadní oslabení transparentnosti a veřejné kontroly vládního rozhodování. Zástupci neziskových organizací sdělili, že jim vadí mimo jiné záměr omezit připomínkové řízení, rozšířit okruh materiálů projednávaných bez rozpravy či přesunout část rozhodování z celé vlády jen na premiéra. K návrhu se nyní vyjadřují jednotlivá ministerstva.
„Možnost, aby předseda vlády udělil výjimku z připomínkového řízení, je součástí jednacího řádu vlády už od roku 1998, kdy byl přijat, a aktuální návrh tuto úpravu tedy pouze přebírá,“ uvádí Úřad vlády na Facebooku.
„Zastaralý, nepřehledný řád“
Rozsah připomínkových míst se nijak nemění v řízeních k nelegislativním materiálům vlády. „Připomínková řízení jsou navíc jednacím řádem upravena pouze pro nelegislativní procesy. Pokud by šlo o návrhy právních předpisů (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), připomínkové řízení proběhne podle legislativních pravidel vlády, kde aktuálně jediná navržená změna naopak přináší rozšíření okruhu připomínkových míst o dětského ombudsmana,“ uvádí.
Žádná z navrhovaných úprav podle úřadu nijak neposiluje pravomoci předsedy vlády. Jde naopak o úpravy, které mají za cíl sladit jednací řád se současnou podobou zákonů a s ustálenými zvyklostmi jednání vlády.
Skutečnost, že záznamy z vlády nelze poskytnout po dobu 30 let od jejich pořízení, vyplývá podle Úřadu vlády z kompetenčního zákona. „Tato úprava byla schválena na základě návrhu předloženého vládou Petra Fialy. Jednací řád vlády se zde pouze uvádí do souladu se zákonem, žádné omezení nezavádí a ani by nemohl, protože pravidla stanovuje zákon,“ stojí ve vyjádření.
Podle podkladů je dosavadní řád zastaralý, ne úplně přehledný a některá ustanovení jsou nadbytečná, text v nové podobě je systematicky a logicky členěný. Při porovnání není nová verze novela, ale úplné přepracování nynějšího znění.