Červená jen po cvičení. Úřad vlády zavedl jídelní semafor, dočkal se posměchu

„Myslím, že občané by spíš uvítali, kdyby poslanci se svými statisícovými platy měli ceny v bufetu či restauraci stejné jako běžní lidé a nejedli tam skoro zadarmo. Že si dá poslanec mořské plody nebo lososa za cenu, na kterou běžný občan nikde nedosáhne, občany spíš dopálí než potěší,“ napsal jeden z komentujících. „Poprosím o ceny, ty na záběru vidět nebyly, a to je škoda,“ přidal se další.
Menu ve videu obsahuje například filet z lososa. Cena sice uvedena nebyla, podle informací iDNES.cz se však na jednom z ministerstev pohybuje cena hlavního jídla kolem čtyřiceti korun, salát stojí necelých 14 korun. Není zatím jasné, zda se systém barevného značení rozšíří i do dalších kantýn ve vládních budovách mimo Strakovu akademii.
Někteří komentující si z novinky zároveň utahují. Tříbarevný systém je podle nich velmi jednoduchý. „A to musí mít dospělý člověk označené? To snad ví i školáci,“ napsala jedna z uživatelek Facebooku.
„Proboha, to s pár výjimkami vesměs vysokoškolsky vzdělaní lidé na úřadu vlády potřebují k posouzení energetické hodnoty pokrmů barevné označení jako děti v mateřské školce?“ ptá se další. „Jako že naši zvolení představitelé, ti nejlepší a nejchytřejší z nás (hehe) potřebují barvičky, aby poznali rozdíl mezi salátem a hamburgrem?“ popichuje zas uživatelka Amálka.
„A co takhle začít vařit podle nové vyhlášky pro školní jídelny? Tam žádná červená barvička nebude — zato hodně luštěnin, ryb, celozrnných příloh, quinoy a dalších novinek. Možná byste si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet, čím mají školy podle nových pravidel krmit děti,“ napsala jedna z komentujících.
Narážela tím na připravovanou novelu vyhlášky o školním stravování, která má postupně změnit složení jídelníčků ve školních jídelnách. Nová pravidla kladou větší důraz na zeleninu, luštěniny, ryby či celozrnné přílohy a naopak mají omezit sůl, cukr a průmyslově zpracované potraviny. Povinně by podle současných plánů měla začít platit od školního roku 2026/2027, možná se ale o rok odloží.
Kritiku video nevyvolalo jen mezi komentujícími. Na Instagramu ho s posměšnou poznámkou sdílelo i hnutí Starostové a nezávislí a doplnilo ho prostřihy s Viktorií Kalivodovou, která působí v marketingu hnutí ANO.
Chystají se Dny zdraví
Podle ředitele odboru komunikace Strakovy akademie Martina Vodičky je jídelní „semafor“ jen jedním z kroků, jak podpořit zdravější životní styl zaměstnanců Úřadu vlády. „Chystáme například Dny zdraví, kdy se budou moci zaměstnanci zdarma nechat vyšetřit přímo ve Strakově akademii,“ uvedl pro iDNES.cz. Zájemci si budou moci nechat zkontrolovat znaménka, změřit tlak nebo konzultovat zdravotní stav s fyzioterapeutem.
Nejde o první podobnou iniciativu nové vlády. Na začátku února například ministr sportu Boris Šťastný vyzýval poslance k chůzi po schodech a nechal kvůli tomu instalovat motivační tabulky v Poslanecké sněmovně. Poslanec Patrik Nacher (ANO) zase vyzval kolegy, aby mu posílali tipy na zdravější trávení volného času. Vedle stolního tenisu se objevily návrhy na fotbalový turnaj nebo třeba skákání přes švihadlo.