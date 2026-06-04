Odbory jednají s vládou o přesunu agend. Krajním řešení je stávka, hrozí

  7:29aktualizováno  7:29
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Odborová organizace Straka se ve čtvrtek od 7 hodin setkává se zástupci jednotlivých resortů a vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha. Hlavním tématem jednání bude plánovaný přesun agend v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví a závislostí na jednotlivá ministerstva.
Adiktologové stávkují kvůli přesunu agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády....

Adiktologové stávkují kvůli přesunu agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády. Snímek z pracoviště v Žitné ulici, kde sídlí Adiktologická ambulance, Gambling ambulance, Poradna pro rodinu, Substituční ambulance, Centrum profesní a sociální adaptace a Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem. (1. června 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Tünde Bartha (21. května 2026)
Adiktologové stávkují kvůli přesunu agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády....
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...
Adiktologové stávkují kvůli přesunu agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády....
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Odborová organizace ve středu vstoupila do stávkové pohotovosti. Jejím cílem je především vyjednávání s vedením Úřadu vlády, které podle mluvčího organizace Ondřeje Medala neprojednalo chystané změny se zaměstnanci.

„Připravované kroky mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých státních agend. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce i důstojné pracovní podmínky,“ uvedl.

Před samotným začátkem jednání zopakoval, že primárním cílem organizace je jednat. „My jsme otevření tomu jednání, velmi si vážíme, že vedení se dnes našimi návrhy otevřeně zabývá,“ sdělil novinářům před budovou Úřadu vlády. „Reprezentujeme desítky lidí, kteří jsou s tou situací nespokojení, a je to kolektivní rozhodnutí,“ dodal.

Vyhlášení stávky je podle odborové organizace krajním řešením, v případě podpisu delimitačních protokolů však zůstává reálnou možností.

O převedení odborů a oddělení zaměřených na protidrogovou politiku, lidská práva a menšiny rozhodla vláda již v květnu. Premiér Andrej Babiš (ANO) chystané změny obhajuje snahou o zefektivnění státní správy. „Všechny kroky směřují k vylepšení,“ uvedl na středeční tiskové konferenci.

Odboráři však upozorňují, že s nimi nebyla restrukturalizace předem projednána, což může být v rozporu se zákonem o státní službě.

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