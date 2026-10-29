Policie začala vyšetřovat nález ostatků na místě masakru Němců v Postoloprtech

Lidské kosterní pozůstatky objevili na začátku letošního října dělníci při developerské výstavbě. V části staveniště se kvůli nálezu zastavily práce a místo začali zkoumat archeologové.
„Věc prověřuje pro podezření z vraždy podle dřívějšího trestního zákona. Zatím se zabývá nálezem části jedné končetiny,“ řekla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.
Vojáci Československé armády 4. června 1945 postříleli a v masových hrobech pohřbili v Postoloprtech nejméně 763 internovaných civilních obyvatel německé národnosti z Postoloprt a okolí. Podle některých odhadů bylo obětí více než 2300.
„Zatím nemáme žádné informace, které by potvrzovaly skutečnosti, o kterých se spekulovalo, že se jedná o hromadný hrob a tak dále,“ řekla Doušová.
Bývalý vojenský areál byl zbořen v roce 2017, od léta tam začala bytová výstavba.