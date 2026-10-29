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Policie začala vyšetřovat nález ostatků na místě masakru Němců v Postoloprtech

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  17:10aktualizováno  17:17
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„Bylo učiněno několik drobných nálezů, které mohou souviset s událostmi na...

„Bylo učiněno několik drobných nálezů, které mohou souviset s událostmi na přelomu května a června 1945,“ potvrdil pro iDNES.cz archeolog Vojtěch Peksa, který na místě provádí archeologický průzkum. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

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Policejní Úřad vyšetřování zločinů komunismu zahájil úkony trestního řízení ve věci nálezu ostatků v areálu bývalých kasáren v Postoloprtech na Lounsku. V červnu 1945 tam českoslovenští vojáci zabili stovky Němců.

Lidské kosterní pozůstatky objevili na začátku letošního října dělníci při developerské výstavbě. V části staveniště se kvůli nálezu zastavily práce a místo začali zkoumat archeologové.

„Věc prověřuje pro podezření z vraždy podle dřívějšího trestního zákona. Zatím se zabývá nálezem části jedné končetiny,“ řekla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Vojáci Československé armády 4. června 1945 postříleli a v masových hrobech pohřbili v Postoloprtech nejméně 763 internovaných civilních obyvatel německé národnosti z Postoloprt a okolí. Podle některých odhadů bylo obětí více než 2300.

„Zatím nemáme žádné informace, které by potvrzovaly skutečnosti, o kterých se spekulovalo, že se jedná o hromadný hrob a tak dále,“ řekla Doušová.

Bývalý vojenský areál byl zbořen v roce 2017, od léta tam začala bytová výstavba.

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