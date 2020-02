Úřady dostaly v lednu 146 500 žádostí o úpravu měsíční rodičovské. Žádali i rodiče. kteří neměli na přidání nárok

PRAHA Úřady práce dostaly v lednu téměř 146 500 žádostí o změnu měsíčního rodičovského příspěvku. Všichni žadatelé chtěli upravit dávku po lednovém zvýšení rodičovské z 220 000 na 300 000 korun, řekla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková. Podle ní o úpravu žádali i rodiče, kteří nemají podle zákona na přidání nárok.

Rodičovskou dostává kolem 290 000 lidí. Od letoška se celková suma o 80 000 korun u jednoho dítěte a o 120 000 korun u dvojčat a vícerčat zvedla nejen novým žadatelům, ale i rodičům, kteří k prvnímu lednu příspěvek pobírali. Řada rodičů si tak loni měsíční částku snižovala, aby jim čerpání vydrželo do letoška. V lednu si pak šli dávku přenastavit. Její výši je možné měnit každé tři měsíce. Maximálně může měsíčně činit 70 procent základu příjmu jako mateřská, minimálně 50 korun.



Podle mluvčí v lednu úřednice a úředníci odbavili osobně 161 391 klientů a klientek. Od nich přijali 14 914 nových žádostí o příspěvek a 146 477 o změnu čerpané měsíční dávky. Denně tak dostali přes 7000 žádostí o úpravu. „Vzhledem k tomu, že příjemci chtějí vybrat co nejvyšší částku (po přidání), dá se jednoznačně konstatovat, že všechny uplatněné změny měsíční výše souvisely s navýšením (celkové rodičovské),“ uvedla Beránková.

Úřad už dřív upozorňoval na to, že se všem celých přidávaných 80 000 korun u jednoho dítěte či 120 000 korun u vícerčat ale získat nepodaří. Záleží na tom, kolik měsíců čerpání lidem ještě zbývá a jaký měli výdělek. Rodičovskou je možné pobírat do čtyř let dítěte.

Diskriminační chování?

Mluvčí podotkla, že se na úředníky obraceli i rodiče, kteří už si vybrali celou rodičovskou, ale jejichž potomkovi ještě nebyly čtyři roky. Podle zákona na přidání nemají nárok. „Pokud podá žádost klient, který rodičovský příspěvek vyčerpal před 1. lednem 2020, úřad práce ji v souladu s platnou legislativou přijme a posoudí ve správním řízení. O výsledku pak žadatele informuje,“ popsala Beránková. Údaje o tom, kolik takových žádostí úředníci obdrželi, nejdou k dispozici.

Pravidly zvýšení celkové rodičovské se bude zabývat Ústavní soud. Obrátila se na něj kvůli tomu skupina senátorů. Vadí jim, že přidáno dostaly jen některé rodiny s dětmi do čtyř let, ne všechny. Označili to za diskriminační.

Zvýšení rodičovské slíbila ve svém programu Babišova vláda. Projednávání provázely spory v koalici i s opozicí. Vládní strany návrh několikrát měnily. Nejdřív chtěly přidání rozdělit nadvakrát, pak přidat 80 000 korun všem rodičům dětí do čtyř let, pak jen rodičům novorozenců. Po vlně kritiky nakonec zvolily verzi se zvednutím částky rodičům nově narozených i rodičům dětí do čtyř let, kteří zrovna dávku pobírají. Sněmovna to schválila. Senát jí pak novelu vrátil a navrhoval přidat všem rodinám s dětmi do čtyř let. Dolní komora ho krátce před vánočními prázdninami přehlasovala.