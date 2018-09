Úřady mají obíhat data, ne lidé, říká kandidát na primátora Prahy za Piráty Hřib

Praha Vystudoval lékařskou fakultu, věnuje se vědeckému výzkumu a teď se chce stát primátorem. Pirátská strana si zvolila Zdeňka Hřiba za svého pražského lídra. Chci bojovat s korupcí, říká v rozhovoru.

LN: Máte už strategický tým, který vám bude pomáhat?

Tým máme. Je tam celá řada odborníků, kteří se zabývají tématy, která chceme přinést do Prahy, ve své normální práci. Například já jsem realizoval několik rozsáhlých informačních systémů a v předchozím zaměstnání jsem je navrhoval. Máme na programu, že uděláme z Prahy digitální metropoli. U nás je program jednoznačně v souladu s lidmi na kandidátkách. Témata jsme nevyčetli z průzkumů, ale chceme jít dělat to, co umíme.

LN: Pokud byste měl vypíchnout z programu, co je pro vás osobně nejzásadnější, co by to bylo?

Na prvním místě vidím jednoznačně boj s korupcí a trafikami v městských firmách a obecně potřebu transparence veřejné správy. To je záležitost, kde mají Piráti už hodně odpracováno. Transparence je v podstatě systémové opatření proti korupci. Když by tam v budoucnu přišel někdo po nás, už ty systémové mechanismy budou Prahu chránit. Druhý zásadní bod je digitální metropole. Chceme, aby informační technologie občanům Prahy pomáhaly, a ne je šikanovaly. Úřady mají obíhat data, ne lidé. Chceme udělat centrální bod pro přístup občanů ke službám města. Webovou stránku, kde si občané vyřídí všechno potřebné s městem. Třetí bod je náš plán vysázet v Praze milion stromů v horizontu dvou volebních období, tedy za osm let. Stromy jsou v Praze nezbytné, aby se mohla ochladit v letních vedrech, která jsme tady v létě zažívali.

LN: Už vás kontaktovali lobbisté?

My píšeme kontakty do lobbistických schůzek (registr, do něhož Piráti zaznamenávají, s kým jsouv kontaktu – pozn. red.). Mě osobně kontaktují různí lidé, ale neřekl bych lobbisté. Například mě kontaktoval Operátor ICT, který mi napsal zprávu, protože jsem mluvil na tiskové konferenci o tom, že smart city je v Praze v plenkách, že se tady řeší předražené lavičky a chytré lampičky. Což jsou nekoncepční projekty a zajímavé jsou jen tím, že si s tím politická reprezentace fotí selfíčka. Napsali mi zprávu, že ve skutečnosti dělají na mnoha jiných, zásadních projektech a jsou schopni Prahu posunout do digitální budoucnosti. Poslali mi to na papíru a doporučeně poštou. Myslím, že to je takový hezký příklad, že Praha Piráty opravdu potřebuje, abychom vyřešili komunikaci městských firem, aby informační technologie byly lidem skutečně nápomocny.

LN: A co velké finanční skupiny? Ozývají se?

Nás nesponzoruje žádná. Zaznamenal jsem, že některé politické strany dostaly třeba dar od developerské skupiny. My máme financování založeno spíše na drobných dárcích. Je to zásadní prvek, skutečně nemáme vazby na žádné skupiny. Politiku na magistrátu chceme dělat pro lidi, ne pro spřátelené firmy. Spíš se nám ozývají lidé, kteří se třeba setkali s korupcí na magistrátu.

LN: V médiích proběhla informace, že vylučujete spolupráci s většinou stran...

To byla poněkud nepřesná informace. Titulek v některých médiích neseděl s obsahem článku. Máme jednoznačnou povolební strategii. Ze stran jako takových vylučujeme pouze KSČM a SPD, protože se jedná o extremistické strany. Jinak budeme jednat se všemi demokratickými stranami. Nechceme ale do rady města podporovat ty, kdo jsou trestně stíháni nebo odsouzeni. Stejně tak nechceme podporovat do rady lidi, kteří jsou kumulátoři veřejných funkcí. A to proto, že Praha si zaslouží, aby se jí radní věnovali na plný úvazek. Pokud někdo splní tyto naše základní, transparentní požadavky, o kterých si nemyslím, že jsou nějak přemrštěné, bude rozhodovat programová shoda a nakonec o tom bude hlasovat krajské fórum Pirátů. Ta kumulace funkcí je ale jenom potenciálním rizikem a je snadno řešitelná. Ten člověk se rozhodne, co vlastně chce reálně dělat, ve které veřejné funkci chce působit. To znamená, že tento problém není například u Jiřího Pospíšila, který je europoslanec, ale jasně deklaroval, že kdyby byl v radě města, vzdal by se mandátu europoslance. To znamená, že tenhle problém by koalici s TOP 09 nebránil.

LN: Nemůže to na vaše voliče působit tak, že se rovnou stavíte do opozice?

Zastupitelstvo volí občané, a koho si tam zvolí, toho tam budou mít. To plně respektujeme. Ale radu volí zastupitelstvo. My jasně říkáme, koho chceme podpořit do rady města, a nemyslím si, že tyto požadavky jsou přemrštěné. Ti lidé, na kterých byť jen principiálně ulpívá nějaké podezření, by si měli sednout dočasně na střídačku a počkat, až se jejich kauzy vyřeší.

Každá strana si musí rozmyslet, jaké lidi by chtěla nominovat do rady. Z našeho pohledu musí jít o bezúhonné lidi, kteří se budou věnovat Praze naplno. Zásadní pak bude programová shoda.

LN: A vy máte ve své straně všechny bezúhonné lidi bez kumulování funkcí?

Na naší kandidátce na magistrát nemáme žádné lidi, u kterých by byla neřešitelná kumulace funkcí. Například já jsem ve správní radě VZP, ale jasně jsem už v primárkách deklaroval, že pokud bych měl být primátorem, pochopitelně se této funkce vzdám. A to ze dvou důvodů. Zaprvé se to nedá stíhat a za druhé je tam střet zájmů. Praha provozuje záchranku, která posílá VZP faktury. Primátor tedy pochopitelně nemůže sedět zároveň v řídicím orgánu VZP, která ty faktury platí. Dále máme kodex, který podepsali kandidáti. Ten říká, že je neslučitelný i souběh uvolněné funkce na městské části a jiné neuvolněné funkce. Pokud náš kandidát kandiduje na magistrátu i městské části a dostal by se do obou zastupitelstev, musí se vzdát toho druhého mandátu. Aby byl tedy bez těsné vazby na městskou část.

LN: Před čtyřmi lety jste říkali, že chcete být v opozici, abyste se to naučili? Jak to dopadlo?

Už jsme se to naučili.

Zdeněk Hřib (37) Vede od roku 2012 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Nezisková organizace radí nemocnicím ohledně zlepšování kvality péče. Je členem správní rady VZP. Pokud by se stal primátorem, chce se pozice vzdát. V komunálních volbách v roce 2014 za stranu kandidoval ještě jako nestraník do zastupitelstva Prahy, ale neuspěl.

LN: Jaké máte jako lékař plány s pražskými nemocnicemi?

Nemocnici Na Františku by měl převzít magistrát. Momentálně je pod Prahou 1 a ta pro ni přichystala skrytou privatizaci, které jsme zabránili. Teď tam byl zatčen ředitel, který je obviněn v té kauze s panem Horáčkem (podnikatele a další lidi policie obvinila v případu kolem údajných manipulací s nemocničními zakázkami – pozn. red.). My jsme protestovali proti té skryté privatizaci, kdy jim to chtěli dát za korunu. Měla to být koruna za pronájem na jeden rok na celkem 35 let, takže za 35 korun, abych byl přesný. Základním důvodem bylo, že nemocnice má špatné ekonomické výsledky, a my jsme už tehdy říkali, že je to způsobeno tím, že je špatně vedena. Že by tam měl být především vybrán nový ředitel v otevřeném výběrovém řízení.

Je to poměrně malá nemocnice. S ohledem na to, že magistrát teď žádné nemocnice reálně nevlastní, by se na této naučil, jak s nemocnicemi pracovat. Dalším krokem by mohlo být převzetí Nemocnice Na Bulovce od ministerstva zdravotnictví, protože na Bulovce významná část budov, ve kterých sídlí, patří magistrátu. Ten by se měl o ty budovy starat, což se neděje úplně dobře.

LN: V programu máte, že centrum města by nemělo být jen pro turisty. Jak si to představujete?

Jako problém vidíme to, že se Praha 1 vylidňuje. Řešení má více nástrojů. Chceme regulovat Airbnb. Jednoznačně oddělit sdílenou ekonomiku od podnikání, do kterého je to často směrováno. Jsou tady byty, které jsou a priori koupené s tím, že se v nich nebude bydlet, ale budou poskytovány na krátkodobé ubytování. Náš návrh je momentálně ve sněmovně. Pořádali jsme kulatý stůl. Návrh má několik zásadních bodů a je k otevřené diskusi. Namátkou je to třeba jasné vymezení, do kolika dní je to sdílená ekonomika a od kolika je to už podnikání.