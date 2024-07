Výhružky a napadání. Úřad práce kvůli bezpečnosti úředníků zavře některé pobočky, nabírá i psychology

Celý případ, který se odehrál na Zlínsku, začal nevinně. Muž přišel dopoledne na jednání, kde se choval slušně. „Odpoledne ale zjevně pod vlivem alkoholu zavolal stejné zaměstnankyni, která s ním dopoledne jednala, a začal ji urážet vulgárními výrazy.

Když mu sdělila, že si nepřeje, aby s ní jednal tímto tónem, a zavěsila telefon, po pár minutách zavolal znovu. Tentokrát už vyhrožoval vystřílením celé instituce,“ popsala mluvčí zlínské krajské policie Monika Kozumplíková s tím, že žena na muže podala trestní oznámení.

Že podobné případy nejsou výjimkou, potvrzuje i úřednice, která si nepřála být jmenována. „Zažila jsem, že na mě lidé řvali za to, že jsem je nepustila do budovy mimo úřední hodiny. Kolegové ale čelili i fyzickým útokům. Občas se prostě stane, že dostanete pěstí,“ řekla pro Lidovky.cz a dodala, že problémem je i to, že na úřadech práce pracují převážně ženy. Klienti si na ně zkrátka víc dovolí.