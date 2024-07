Úřady se marně snaží „přeučit“ lidi nad 55 let. Problémem je jejich obava z počítačů, většina informací je online

Do roku 2030 má podíl pozic, které vyžadují digitální dovednosti, narůst z 54 na 90 procent. „Trh práce se díky robotizaci a digitalizaci rychle mění. Ten, kdo se průběžně vzdělává a posiluje své digitální kompetence, má daleko větší šanci na získání lepší práce, včetně vyššího platu. Musíme udělat vše pro to, abychom přesvědčili co nejvíce Čechů, ať absolvují vzdělávací kurzy a neostýchají se využívat širokou paletu nástrojů, které jim český stát v oblasti vzdělávání nabízí,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

V digitálních dovednostech či rekvalifikacích musí úřad práce do září příštího roku proškolit zhruba 110 tisíc lidí. V opačném případě peníze z EU propadnou. Dosud se na kurzy, které z velké části hradí úřad práce, prostřednictvím webu Jsemvkurzu.cz přihlásilo přes 25 tisíc lidí.