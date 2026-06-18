Zdravotní potíže z kojeneckého mléka? Úřady v Česku zaznamenaly 25 podezření

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  9:24aktualizováno  9:24
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Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce, sdělila hlavní hygienička Barbora Macková. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Na případ upozornil server Seznam Zprávy.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Podle údajů Světové zdravotnického organizace se od prosince 2025 objevilo téměř 150 případů v 99 zemích světa, výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu.

Zatím bylo nahlášeno 25 podezření, z nichž jedno je nyní vedeno jako potvrzený případ. K překlasifikování došlo na základě doloženého laboratorního protokolu s výsledkem vyšetření mléka ze stahované šarže, čímž byla splněna kritéria ECDC (Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí) pro potvrzený případ. V tuto chvíli tedy nejde o novou skutečnost, ale o formální zařazení případu podle stanovené metodiky,“ sdělila Macková.

Výživa různých výrobců obsahovala toxin z bakterie Bacillus cereus, protože firmy používají k výrobě olej od stejného dodavatele. Výskyt bakterie samé se ve výrobcích testuje, vyprodukovaný toxin se ale neměřil a bakterie byla ve výrobcích v povolené míře.

„Příznaky intoxikace cereulidem jsou obecně mírné, ale kojenci mladší šesti měsíců jsou náchylnější k dehydrataci a poruchám elektrolytové rovnováhy než starší děti. Dopad expozice toxinu je v závislosti na věku dítěte hodnocen jako nízký až střední,“ uvedl na webu Státní zdravotní ústav (SZÚ).

První informace o stahování šarží se objevily v prosinci loňského roku. Protože se jedná o potravinu, spadá informování do gesce Státní potravinářské inspekce (SZPI). Ta dosud nechala testovat téměř 300 vzorků kojeneckých mlék, většina podle informací na webu toxin neobsahovala.

Závadné šarže, které výrobci stahovali, byly u výrobků Beba, Alfamino, Nutrilon, Hami a Babybio, většina z nich má minimální dobu trvanlivosti až do roku 2027. Celkem bylo kontaminovaných šarží více než 7 tisíc.

Úřady byly za pomalou komunikaci kritizované. „Velice mě mrzí zpoždění komunikace a varování směrem k veřejnosti na samém začátku celé kauzy, tam se ukázaly slabiny systému v předávání informací a věřím, že jsme se z toho všichni velmi tvrdě poučili,“ řekla Macková. Podle jejího dřívějšího vyjádření byly nastavené nové komunikační procesy mezi úřady, které spadají pod různá ministerstva.

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