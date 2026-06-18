Podle údajů Světové zdravotnického organizace se od prosince 2025 objevilo téměř 150 případů v 99 zemích světa, výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu.
Zatím bylo nahlášeno 25 podezření, z nichž jedno je nyní vedeno jako potvrzený případ. K překlasifikování došlo na základě doloženého laboratorního protokolu s výsledkem vyšetření mléka ze stahované šarže, čímž byla splněna kritéria ECDC (Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí) pro potvrzený případ. V tuto chvíli tedy nejde o novou skutečnost, ale o formální zařazení případu podle stanovené metodiky,“ sdělila Macková.
Výživa různých výrobců obsahovala toxin z bakterie Bacillus cereus, protože firmy používají k výrobě olej od stejného dodavatele. Výskyt bakterie samé se ve výrobcích testuje, vyprodukovaný toxin se ale neměřil a bakterie byla ve výrobcích v povolené míře.
„Příznaky intoxikace cereulidem jsou obecně mírné, ale kojenci mladší šesti měsíců jsou náchylnější k dehydrataci a poruchám elektrolytové rovnováhy než starší děti. Dopad expozice toxinu je v závislosti na věku dítěte hodnocen jako nízký až střední,“ uvedl na webu Státní zdravotní ústav (SZÚ).
První informace o stahování šarží se objevily v prosinci loňského roku. Protože se jedná o potravinu, spadá informování do gesce Státní potravinářské inspekce (SZPI). Ta dosud nechala testovat téměř 300 vzorků kojeneckých mlék, většina podle informací na webu toxin neobsahovala.
Závadné šarže, které výrobci stahovali, byly u výrobků Beba, Alfamino, Nutrilon, Hami a Babybio, většina z nich má minimální dobu trvanlivosti až do roku 2027. Celkem bylo kontaminovaných šarží více než 7 tisíc.
Úřady byly za pomalou komunikaci kritizované. „Velice mě mrzí zpoždění komunikace a varování směrem k veřejnosti na samém začátku celé kauzy, tam se ukázaly slabiny systému v předávání informací a věřím, že jsme se z toho všichni velmi tvrdě poučili,“ řekla Macková. Podle jejího dřívějšího vyjádření byly nastavené nové komunikační procesy mezi úřady, které spadají pod různá ministerstva.