„Lži, urážky... To už je za hranou.“ Eva Pavlová výjimečně glosovala politické dění

„Lži, pomluvy, výhrůžky, urážky, vyvolávání strachu… Už ‚za hranou‘. Člověk do určité doby ignoruje, přehlíží, soustředí svou pozornost na věci prospěšné… Do určité doby,“ krátce glosovala Pavlová situaci na politické scéně.
V předchozím příspěvku pak uvádí: „Máte pocit, že jsou některá sdělení „za hranou“? Vadí vám urážky, agresivní a vulgární chování na sítích? Nebuďme stejní! Nešiřme také nenávist. Hledejme pravdu, slušnost a právo.“
Manželka prezidenta se k politice nevyjadřuje, svou aktivitu směřuje k veřejně prospěšným záležitostem. Média mají pak sklon k hodnocení zejména stylu jejího oblékání.
Před několika dny propagovala Pavlová projekt bezplatné právní pomoci pro rodiče samoživitele s názvem Máš na to! S prezidentem pak podpořila kampaň Společně proti lhostejnosti, která je zaměřená na to, aby lidé pomáhali aktivně druhým, kteří mají v daném okamžiku zástavu srdce.
Válka Hradu s Motoristy
První dáma se v úterý vyjádřila v den, kdy Hrad zveřejnil Macinkův komentář, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Pavel podle něj může získat klid, když bude čestný prezident Motoristů Filip Turek na ministerstvu životního prostředí.
„Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl a doplnil, že má podporu jak premiéra Andreje Babiše (ANO), tak hnutí SPD.
Později na tiskové konferenci Macinka řekl, že výroky z textových zpráv nepovažuje za vydírání hlavy státu. Snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podle něj podstatou každého vyjednávání.
Prezident na dnešní mimořádné tiskové konferenci řekl, že podá podnět bezpečnostním složkám a že také postoupí Macinkovy zprávy právníkům k posouzení, zda nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu vydírání.
Podle trestního zákoníku se trestného činu vydírání dopustí ten, kdo někoho jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. V základní sazbě hrozí pachateli šest měsíců až čtyři roky vězení.