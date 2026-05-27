„Výsledek volby je takový, jaký je, nemá smysl se nad tím nějak pozastavovat. Budu nadále dělat svoji práci tak, jak dosud, s důrazem na pohled do budoucna a věřím, že vládní koalice dodrží dohody. A děkuju za hlas všem, kteří dali hlas principům a vizi moderní sněmovny,“ komentovala svůj nezdar ve volbě poslankyně Urbanová.
O Rakušanovi hlasovali poslanci celkem čtyřikrát, ale vládní koalice jeho zvolení neumožnila, stejně se nyní zachovala i k Urbanové, která tak postoupila do druhého kola volby.
Urbanová byla dříve asistentkou Rakušana a jako poslankyně se věnuje tématům domácího násilí, sociální politice a vzdělávání.
„Znáte mě jako tu, která se bije za děti a za oběti sexualizovaného násilí. „Chci být místopředsedkyně, která nebude prohlubovat příkopy,“ řekla poslancům před tajnou volbou Urbanová.
„Nabízím úsilí o fungující Sněmovnu a kultivovanou politickou debatu. Dlouhodobě mi vadí, jakým způsobem jednání pléna probíhají, a věřím, že v roli místopředsedkyně mohu přispět ke změně. Chci navázat na své zkušenosti z minulého období, kdy se mi dařilo vyjednávat řešení napříč politickým spektrem, která nebyla jen prázdným kompromisem, ale skutečným výsledkem v zájmu opomíjených témat a zranitelných osob,“ uvedla už dříve Urbanová.
„Bára je jednou z těch, kdo stojí za iniciativou Moderní sněmovna a má za sebou poslaneckou zkušenost z minulého volebního období, během kterého prokázala, že je schopná jednat s partnery napříč politickým spektrem. Bude to skvělá místopředsedkyně sněmovny,“ prohlásil šéf hnutí STAN.
Nemůžeme dál pokračovat a tvářit se, že je všechno v pohodě, řekl Benda
Poslanci pak ve druhém čtení začali projednávat novelu stavebního zákona, kterou prosazuje vládní koalice. Ve druhém čtení se o zákonu nehlasuje. Novela vrací do systému původně navrženou centralizovanou státní stavební správu. Hlavním stavebním úřadem má být nově Úřad rozvoje území.
Dlouho to ale netrvalo. „Nemůžeme dál pokračovat a tvářit se, že je všechno v pohodě,“ řekl šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda a vzal si přestávku na poradu klubu a na jednání zástupců stran ve Sněmovně.
„Chováte se jako barbaři na dobytém území,“ vyčetl vládní koalici po ohlášení výsledků volebního bloku. Rozčílilo ho hlavně to, že ve volbě členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny neuspěla poslankyně ODS Zdeňka Němečková Crkvenjaš. Kromě ní nebyl do správní rady nezvolili ani kandidáta TOP 09, exministra zdravotnictví Vlastimila Válka.