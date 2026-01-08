Určitě jsme spojenci Ukrajiny, o tom není pochyb, řekl ministr Macinka

„Umírají tam lidé, a proto je potřeba Ukrajincům a Ukrajině jako takové zemi věnovat daleko více prostoru, daleko více pomoci a podpory,“ prohlásil šéf české diplomacie.
Drtivá většina českých občanů má velmi negativní vztah k Rusku, uvedl Macinka
Naopak velmi ostře se vyjádřil o těch, kteří mají sympatie k Rusku, které Ukrajinu napsal.
„Drtivá většina českých občanů mimo pár nějakých naprostých pošuků má velmi negativní vztah k Rusku,“ řekl doslova Macinka.
Na tato hodnocení došlo poté, co se ministra zahraničí moderátor ptal na postoj k české muniční iniciativě na pomoc Ukrajině. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů se dohodla, že iniciativa bude pokračovat s tím, že do ní nebudou plynout peníze z českého státního rozpočtu. „Je podstatné, že bude zajištěno, aby tato muniční iniciativa dále fungovala,“ uvedl.
Znamenalo by to podle něj velký problém, pokud by měl projekt muniční iniciativy být ukončen, takže vláda se rozhodla, že nehodlá situaci nějak problematizovat. „A myslím, že za to byla, za to byla i oceněna,“ prohlásil Macinka.
S ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou se dohodl, že pojede na Ukrajinu. Premiér Andrej Babiš řekl, že se podle něj při své návštěvě Ukrajiny bude snažit poučit i z ukrajinských zkušeností s protidronovou obranou.
Macinka dostal v interview ČT 24 otázku i na novoroční projev šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamury, který vyvolal protesty Ukrajinců. „Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii,“ napadl Okamura Ukrajince a prezidenta země Volodymyra Zelenského.
„Tomio Okamura prostě vystoupil se svým projevem, který v podstatě odkrýval nějakou realitu rozpoložení nálady v české společnosti,“ řekl Macinka. Předchozí vláda podle něj neukazovala realitu takovou, jaká se nachází v české společnosti. „I část české veřejnosti, kromě toho, že mají velmi negativní, velmi silně negativní postoj k Rusku, tak u nich roste trend toho, že mají i negativní nálady k Ukrajincům. A to je právě něco, co mě mrzí, co mě trápí,“ uvedl ministr zahraničí.
„Myslím, že já bych chtěl mluvit s ukrajinskou stranou, spolupracovat s ukrajinskou stranou, ale hlavně spolupracovat na tom, aby se i nálada té části veřejnosti české, která třeba nemá úplně pozitivní vztah k Ukrajincům, tak aby se zlepšila,“ prohlásil Macinka.