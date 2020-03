Určitě nejde o ­státní šikanu, ale o odpovědnost, říká náměstek z vnitra o omezení pohybu

Mezi jednáním ministrů vnitra a prvním zasedáním Ústředního krizového štábu LN vyzpovídaly Jakuba Kulhánka, náměstka ministra vnitra. Nejrychlejší cestou z­ pandemie koronaviru je­ podle něj omezit kontakty mezi lidmi. Policie bude řešit problémy s dodržováním karantény zejména domluvou, slibuje.

LN: Od půlnoci na včerejšek platí výrazné omezení pohybu lidí v­ Česku. Musíme tedy být až na výjimky pořád uzavřeni doma?

Toto je především preventivní opatření. Lidé mohou chodit do práce. Chceme, aby dál šlapala ekonomika. Mohou samozřejmě jít na nákup nebo k doktorovi, ale jinak by měli omezit kontakt. Nejhorší je shromažďování lidí, které podporuje šíření viru. Opatření se mohou zdát drastická, ale jsou účinná. Separace a omezení kontaktu jsou vyzkoušený prostředek, jak omezit nákazu. A budou platit jen devět dní.

LN: Není to tedy absolutní zákaz vycházení?

Není to žádné domácí vězení. Můžete se jít projít třeba do parku, když dodržíte některá jednoduchá pravidla: neshlukovat se s ­jinými lidmi než ze společné domácnosti. Nepořádat setkání v ­parku pro hodně lidí a popíjet tam pivo. Doporučujeme skutečně omezit vycházky na minimum. Aby byl boj s virem úspěšný, musí každý z nás nést svůj díl odpovědnosti.

LN: Proč bylo nutné takto razantní opatření?

Vycházíme ze zkušeností států, kde se podařilo růst počtu nakažených lidí zlomit – Singapur, Čína a Jižní Korea. Přistoupily k velmi radikálním opatřením, která lidi dočasně izolovala. Je to jediná cesta do doby, než bude k dispozici účinná vakcína. Opatření zavádíme brzy, protože chceme předejít vývoji, jaký je v Itálii nebo ve Španělsku.

LN: „Těm lidem hrozí to, že někoho nakazí, on pak umře a jim to bude celý život líto,“ řekl během nedělní noční tiskové konference ministr vnitra Jan Hamáček. Jak přísné budou kontroly dodržování karantény?

Jsem přesvědčen, že většina lidí je rozumná a bude se řídit tím, co vláda nařídila a doporučuje. Je to v podstatě jinými slovy to, jak by se měl člověk v krizové situaci chovat. Určitě nepůjde o ­státní šikanu. Uvedu příklad. Když se na vesnici „servíruje“ po uzavření hospod jen „přes okénko“, ale místní štamgasti se sejdou na jednom místě, policie jejich sešlost rozpustí a ­vysvětlí jim důvod. Hlavní účel je, aby lidé pochopili, v ­čem je riziko, ne trestat. Je to však správní delikt a sankce se může vyšplhat až do výše tří milionů korun. A porušení vládních nařízení se může kvalifikovat i jako trestný čin šíření nakažlivé choroby. Klíčové je, aby si všichni uvědomili svou roli v ­boji s koronavirem.

LN: Politici vyzvali, aby lidé nosili roušky a třeba i šátky, protože ochranných pomůcek je nedostatek. Pomůže to?

Je to ochrana a také ohleduplnost vůči ostatním. Vedeme závod s časem, aby se k nám do republiky dostaly roušky. Děláme vše, aby tyto ochranné pomůcky byly primárně u zdravotníků a­ bezpečnostních složek v první linii a následně i pro ostatní. Bohužel nedostatek tohoto materiálu je všude na světě.

LN: Včera v rámci telekonference jednali ministři vnitra EU. Jak jsme na tom s ochranným materiálem ve srovnání s ostatními?

Každý řeší podobné problémy. My máme výhodu, že jsme s tím přišli dřív. Mnohem větší problémy se získáváním těchto potřeb má například Itálie.

LN: Proč bylo nezbytné vytvořit Ústřední krizový štáb?

Najíždíme na systém krizového řízení. Ústřední krizový štáb je poradní orgán Bezpečnostní rady státu a vlády. Pomůže to ke zlepšení koordinace mezi ministerstvy a­ v­ předávání informací. Krizový štáb může zřizovat pracovní skupiny například pro zásobování a podobně.

LN: Ministr vnitra v neděli uvedl, že se opakovaně snažil svolat štáb dřív. Proč to nešlo?

Nepřísluší mi to komentovat. Toto rozhoduje vláda. Myslím si, že je dobře, že se Ústřední krizový štáb svolal.

LN: Nebude komplikací, že jej vede náměstek ministra zdravotnictví, ačkoli ho v minulosti vedl zpravidla ministr vnitra nebo obrany?

Budou v něm zasedat všechny složky. Jako zásadní vidím, že bude štáb fungovat a bude k ruce vládě.

LN: Jak funguje zázemí krizového štábu?

Pokud se jedná o krizovou situaci uvnitř České republiky, je koordinací pověřeno ministerstvo vnitra. Krizové řízení má na starosti hasičský záchranný sbor. Krizový štáb se tak schází u hasičů na generálním ředitelství. Nemá cenu si hrát na nějaký resortismus. Celý krizový aparát ministerstva vnitra bude dán k dispozici. Každá složka do štábu nominuje zástupce. Já tam budu za ministerstvo vnitra.

LN: Včera se uzavřela do karantény některá města. Stále ale funguje hromadná městská doprava. Budou se opatření ještě zpřísňovat?

Vůbec se nemůžeme tvářit, že by byla situace dobrá. Možná je však dobrou zprávou, že jsme nezaspali v zavádění opatření. Nebojím se říci, že jsme v tomto ohledu v Evropě premianty. Nelze ale čekat zázraky přes noc. Nyní je potřeba vyhodnotit, jak se bude virus dál chovat a šířit. Monitoring a vyhodnocování bude na krizovém štábu, který doporučí vládě další postup. Samozřejmě přitvrzovat se dá vždy, pokud to bude situace vyžadovat.

LN: Jak vypadá na základě vašich informací z jednání ministrů vnitra situace v Evropě?

Situace není dobrá. Jako klíčovou vidím výměnu informací a ­zkušeností na expertní úrovni mezi státy EU. Víme díky tomu, jak v různých zemích nabíhá koronavirus. Ukazuje se, že opatření, která přijímáme, později přebírají i ostatní. Cesta dočasné izolace a ­omezování pohybu včetně dočasného omezení cestování uvnitř EU v boji proti koronaviru fungují.