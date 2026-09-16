Výtka za malý důraz na hospodářský růst i pochvala. Opozice hodnotí projev von der Leyenové

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) postrádal větší důraz na hospodářský růst a produktivitu. Europoslanec Jan Farský (STAN) ocenil zaměření na konkurenceschopnost, bezpečnost a energetickou nezávislost. Poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti) přivítala posilování transatlantických vztahů a nabídku užšího spojení s Kanadou.
Von der Leyenová ve výročním projevu o stavu EU v Evropském parlamentu ve Štrasburku zdůraznila potřebu větší jednoty a samostatnosti Evropy v oblasti bezpečnosti a energetiky. Navrhla také užší partnerství s Kanadou. Věnovala se mimo jiné vysokým cenám energií, závislosti na Číně, obraně a umělé inteligenci.
Skopeček řekl, že vzhledem k délce projevu se von der Leyenová problému konkurenceschopnosti Evropy věnovala pouze okrajově. Rozdíl v hospodářské výkonnosti mezi Spojenými státy a Evropou se podle něj zvětšuje. Projevuje se to například problémy některých automobilek, propouštěním či přesouváním průmyslové výroby do USA. Právě konkurenceschopnosti, nízkému hospodářskému růstu a produktivitě se podle něj měl projev věnovat výrazněji.
Pokud EU nebude dostatečně ekonomicky silná a nebude vytvářet dostatek vlastních zdrojů, budou podle Skopečka další evropské iniciativy uskutečňovány pouze částečně nebo na dluh.
Farský naopak za nejdůležitější považuje změnu důrazu v evropské debatě. „Evropa dnes řeší především bezpečnost, konkurenceschopnost a energetickou nezávislost,“ uvedl. Pro Česko je podle něj podstatné, že von der Leyenová spojila konkurenceschopnost evropského průmyslu s vysokými cenami energií a zařadila jadernou energetiku vedle obnovitelných zdrojů jako součást řešení.
Za druhé zásadní téma označil Farský obranu. Návrh evropského bezpečnostního protokolu, Evropské bezpečnostní rady a společných strategických vojenských schopností podle něj ukazuje, že se debata posouvá od otázky, zda má Evropa převzít větší odpovědnost za svou bezpečnost, k tomu, jak to konkrétně udělat.
Demetrashvili přivítala návrh na další posílení vztahů s Kanadou. „Tohle nelze jinak než přivítat. Ve světě, kde se vazby spíše přetrhávají, je posilování transatlantických vztahů důležitým signálem,“ uvedla. Pokud Kanada nabídku přijme, půjde podle ní o historický milník a důkaz, že EU dokáže být aktérem, nejen pozorovatelem.