Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Výtka za malý důraz na hospodářský růst i pochvala. Opozice hodnotí projev von der Leyenové

Autor: ,
  13:32aktualizováno  13:32
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském parlamentu ve Štrasburku ve Francii projev o stavu Evropské unie (SOTEU). (16. září 2026) | foto: Reuters

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...
14 fotografií
Středeční projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové hodnotí čeští opoziční politici rozdílně. ODS v něm postrádá větší důraz na hospodářský růst a produktivitu, zatímco zástupci STAN a Pirátů některé návrhy ocenili. Pozornost věnovali také konkurenceschopnosti, bezpečnosti a postavení Evropské unie ve světě.

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) postrádal větší důraz na hospodářský růst a produktivitu. Europoslanec Jan Farský (STAN) ocenil zaměření na konkurenceschopnost, bezpečnost a energetickou nezávislost. Poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti) přivítala posilování transatlantických vztahů a nabídku užšího spojení s Kanadou.

Von der Leyenová ve výročním projevu o stavu EU v Evropském parlamentu ve Štrasburku zdůraznila potřebu větší jednoty a samostatnosti Evropy v oblasti bezpečnosti a energetiky. Navrhla také užší partnerství s Kanadou. Věnovala se mimo jiné vysokým cenám energií, závislosti na Číně, obraně a umělé inteligenci.

Skopeček řekl, že vzhledem k délce projevu se von der Leyenová problému konkurenceschopnosti Evropy věnovala pouze okrajově. Rozdíl v hospodářské výkonnosti mezi Spojenými státy a Evropou se podle něj zvětšuje. Projevuje se to například problémy některých automobilek, propouštěním či přesouváním průmyslové výroby do USA. Právě konkurenceschopnosti, nízkému hospodářskému růstu a produktivitě se podle něj měl projev věnovat výrazněji.

Pokud EU nebude dostatečně ekonomicky silná a nebude vytvářet dostatek vlastních zdrojů, budou podle Skopečka další evropské iniciativy uskutečňovány pouze částečně nebo na dluh.

Farský naopak za nejdůležitější považuje změnu důrazu v evropské debatě. „Evropa dnes řeší především bezpečnost, konkurenceschopnost a energetickou nezávislost,“ uvedl. Pro Česko je podle něj podstatné, že von der Leyenová spojila konkurenceschopnost evropského průmyslu s vysokými cenami energií a zařadila jadernou energetiku vedle obnovitelných zdrojů jako součást řešení.

Za druhé zásadní téma označil Farský obranu. Návrh evropského bezpečnostního protokolu, Evropské bezpečnostní rady a společných strategických vojenských schopností podle něj ukazuje, že se debata posouvá od otázky, zda má Evropa převzít větší odpovědnost za svou bezpečnost, k tomu, jak to konkrétně udělat.

Demetrashvili přivítala návrh na další posílení vztahů s Kanadou. „Tohle nelze jinak než přivítat. Ve světě, kde se vazby spíše přetrhávají, je posilování transatlantických vztahů důležitým signálem,“ uvedla. Pokud Kanada nabídku přijme, půjde podle ní o historický milník a důkaz, že EU dokáže být aktérem, nejen pozorovatelem.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.