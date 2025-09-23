Oddělené zápisy ukrajinských prvňáčků jsou protiústavní, řekl ombudsman Křeček

Ombudsman Stanislav Křeček ve shodě se zástupcem dětského ombudsmana Vítem Alexanderem Schormem chtějí, aby Ústavní soud (ÚS) zrušil oddělené zápisy dětí z Ukrajiny na základní školy. Považují je za neopodstatněné, škodlivé a protiústavní. O zrušení právní úpravy požádala v létě ÚS skupina senátorů.
Křeček a Schorm se s návrhem senátorů na zrušení dvojích zápisů ztotožnili. „Začlenit velké množství příchozích ukrajinských dětí do českého školství představuje nelehkou výzvu. Školy či zřizovatelé se často nacházejí ve velmi obtížné situaci. Systémové problémy je však třeba řešit koncepčně. Nikoli nepromyšlenými kroky, které bezdůvodně omezují základní práva zranitelné skupiny, jež je navíc menšinou,“ upozornil Křeček.

Zákon konkrétně stanovuje, že ředitel základní školy může po dohodě se zřizovatelem, tedy nejčastěji obcí či městem, stanovit výhradně pro cizince s dočasnou ochranou zvláštní zápis k základnímu vzdělávání v termínu od 1. června do 15. července. Běžné zápisy pro ostatní děti jsou v dubnu.

Pozměňovací návrh ve Sněmovně předložila poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Odůvodnění slibovalo rovnoměrné rozložení cizinců mezi školami i jejich lepší integraci.

„Ustanovení zákona o zvláštních zápisech dopadají na děti, jejichž práva a nejlepší zájem si obecně zaslouží vysokou míru ochrany. V této situaci jde navíc o cizince, kteří v útlém věku uprchli před válkou do nové země. Musí se pohybovat v jazykově i kulturně neznámém prostředí. Nacházejí se v extrémně složité životní situaci, kterou může zkušenost s vyčleněním ještě zhoršit,“ uvedl Schorm.

V návrhu, který ÚS obdržel, uplatňují senátoři výhrady k proceduře přijetí i obsahu zákona. Šlo podle nich o přílepek, kterému nepředcházela odborná diskuse a není dostatečně podložený daty. ÚS návrh obdržel v červenci, soudcem zpravodajem se stal Jan Svatoň. O návrhu rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň.

