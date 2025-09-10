Čech vinil exmanželku z únosu dětí do Moskvy. Případ uzavřel až Ústavní soud

Ústavní soudci poukázali na limity svých pravomocí v oblasti práva na účinné vyšetřování. Podle soudce zpravodaje Zdeňka Kühna soud není „paralelní či alternativní prokuraturou“.
Zasáhnout by mohl u závažnější trestné činnosti. V tomto případě však nešlo o únos, který by provedl třeba zakuklený muž na ulici, ale spíše o výsledek partnerských neshod ohledně místa pobytu rodiny, jimiž se zpravila zabývají civilní soudy.
„I v nyní řešené věci je přemístění dětí třeba řešit primárně prostředky civilního práva,“ stojí v nálezu. „Byť ÚS nijak nezlehčuje újmu způsobenou stěžovateli přemístěním dětí do Ruska, nic v napadených postupech nenasvědčuje jakkoli svévolnému či jinak nepřijatelnému jednání orgánů činných v trestním řízení,“ rozhodli ústavní soudci.
Pár uzavřel manželství v červnu 2021. V listopadu téhož roku se jim narodila dcera a muž si osvojil manželčina syna. Děti mají české i ruské občanství. Rodina v roce 2022 odcestovala do Dubaje.
Podle muže šlo o dovolenou, podle matky o přesun rodinného zázemí. S dětmi se do Česka už nevrátila. Později se bez partnerova souhlasu přestěhovala do Moskvy. Pár je už nyní rozvedený.
Muž považuje postup státního zastupitelství za nepřijatelný exces. Dlouhodobě tvrdí, že matčino jednání naplnilo znaky trestného činu. Civilní řízení před českými soudy ještě neskončilo, rozhodovat bude Nejvyšší soud. Nikdo z aktérů sporu se dnešního vyhlášení nálezu nezúčastnil.
Tříčlenný senát ÚS nebyl při rozhodování jednotný. Soudce Milan Hulmák navrhoval stížnosti vyhovět. „V nyní posuzované věci nešlo o pouhou neshodu rodičů s odlišnou státní příslušností stran místa bydliště dětí, jak se snažila prezentovat státní zastupitelství, nýbrž o podezření ze spáchání mezinárodního únosu dětí,“ uvedl Hulmák v odlišném stanovisku k nálezu.