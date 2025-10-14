Česká ambasáda v USA bude mít nové sídlo, stávající budovu čeká rekonstrukce

Autor: ,
  19:26aktualizováno  19:26
České velvyslanectví ve Spojených státech bude mít ve Washingtonu nové sídlo. Nejpozději začátkem léta příštího roku by tam měli začít zaměstnanci působit. V úterý to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Náklady na koupi nové ambasády a rekonstrukci té stávající činí 275 milionů korun.

Budova českého velvyslanectví ve Washingtonu (USA) | foto: Google maps

Vláda loni v listopadu rozhodla o tom, že se česká diplomacie v USA vrátí na adresu Massachusetts Avenue ve Washingtonu, kde už v historii sídlila. Aktuálně tam působí také diplomatické mise například Británie, Japonska, Austrálie, Jižní Koreje, Indie či Turecka.

„Přemístěním hlavního sídla zastupitelského úřadu se zlepší poloha, dostupnost a podmínky pro jednání s partnery na velvyslanectví a zároveň dostupnost na jednání v amerických institucích,“ uvedl Drake.

Jedním z důvodů hledání nových prostor byla podle mluvčího potřeba zásadní rekonstrukce stávající budovy ambasády v ulici Spring of Freedom. „Po rekonstrukci zůstane v objektu konzulární a kulturní oddělení a byty pro zaměstnance,“ dodal mluvčí.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., zvolen za Spolu) se chystá do Spojených států, kde formálně novou budovu převezme. Šéf diplomacie se v následujících týdnech chystá také na Radu pro zahraniční věcí EU v Lucemburku, do Izraele na pozvání Izraelské rady pro zahraniční vztahy a Hebrejské univerzity a následně do Bahrajnu na Manama Forum.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.