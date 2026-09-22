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Dvě americké základny v Grónsku? Trump podepíše dohodu s Dánskem a ostrovem

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  7:02aktualizováno  7:02
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Americký prezident Donald Trump na republikánském sjezdu v Dallasu (9. září...

Americký prezident Donald Trump na republikánském sjezdu v Dallasu (9. září 2026) | foto: Reuters

Americké speciální jednotky pro boj v horách a dánské speciální jednotky...
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Spojené státy plánují otevřít dvě vojenské základny v Grónsku, které je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa klíčovým územím pro obranu amerických národních zájmů. O plánu v úterý informovala Reuters s odvoláním na tři nejmenované zdroje. Trump má v úterý s premiéry Dánska a Grónska podepsat dohodu týkající se amerických bezpečnostních zájmů.

Američané chtějí umístit armádní základnu v lokalitě Narsarsuaq na jihu ostrova, kde již měli za dob studené války základnu Bluie West-1, která se později proměnila na mezinárodní letiště.

Svou vojenskou přítomnost chtějí USA rozšířit i na východní pobřeží Grónska do Mestersvigu, kde v současnosti sídlí jednotka zvláštních dánských sil využívající psí spřežení, sdělil zdroj Reuters.

Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen v úterý na okraj Valného shromáždění OSN podepíšou dohodu, která podle Trumpa vyhoví americkým bezpečnostním požadavkům a znemožní nepřátelským zemím otevřít v Grónsku základny bez amerického souhlasu.

Americký prezident od svého loňského nástupu do funkce hovořil o tom, že by USA měly získat Grónsko. Nejprve zájem o arktický ostrov spojoval především s jeho nerostným bohatstvím, později potřebu Grónsko vlastnit odůvodňoval americkou národní bezpečností. Nevyloučil ani použití síly. Uvedl, že ostrov je pro USA strategicky významný a Dánsko není v oblasti schopno čelit Číně a Rusku.

To zneklidnilo některé evropské státy, které jsou v NATO americkými spojenci. V reakci na Trumpovy výroky Dánsko letos v lednu společně s desítkou evropských zemí zahájilo v Grónsku vojenské cvičení Arctic Endurance (Arktická odolnost).

7. července 2026
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