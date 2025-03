Spor Trumpa a Zelenského v Bílém domě? Schůzka připomínala šikanu na školním dvorku, míní politolog

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Zřejmě měla vyslat vzkaz nejen za hranice, ale hlavně pro domácí (americkou) scénu,“ poznamenal pro ČTK Jirušek. Scéna, kdy prezident Zelenskyj bez tlumočníka čelí útokům nejen prezidenta Trumpa a viceprezidenta J.D. Vance, ale také posměšným dotazům vybraných novinářů, kteří měli na tiskovou konferenci přístup, podle Jiruška připomínala šikanování skupinou dětí na školním dvoře.

„Takto obvykle tiskové konference před jednáním nevypadají, jsou velmi formální a krátké. To, že nikdo z přítomných poté, co se situace začala vyhrocovat, tiskovou konferenci neukončil a nepřesměroval schůzku za zavřené dveře, svědčí o tom, že cílem schůzky nebylo podepsat dohodu,“ dodal politolog zaměřený na politiku USA.

Dodal, že Trump vyslal vzkaz do zahraničí, že USA pod jeho vedením chtějí být velmocí, která bude určovat směřování vyjednávání. Hlavní ale podle politologa byl vzkaz pro domácí americké publikum – o tom, že Trump klade USA a jejich zájmy na první místo ve svých prioritách.

„Ostatně – ač jsou vztahy mezi EU a USA mnohovrstevnaté, Spojené státy Evropskou unii v uplynulých týdnech rétoricky opustily. Nejsou jejím nepřítelem, ale nemají zájem o to, co se v Evropě děje. I to je vzkaz ve směru k EU – vyřešte si situaci na Ukrajině, pro USA to není priorita,“ poznamenal Jirušek.

Páteční schůzka Trumpa se Zelenským v Bílém domě, kde měli lídři Spojených států a Ukrajiny stvrdit ekonomickou dohodu a jednat o možné cestě k míru po letech ruské agrese, vyústila v nevídanou slovní roztržku před kamerami v Oválné pracovně. Setkání poté skončilo bez jakýchkoliv výsledků.

„Myslím, že situace spěje k tomu, že se Trump setká s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem a bude chtít jednat s ním. Ostatně u Putina je zřejmé, že se chce vrátit do studenoválečného systému, kde má hlavní rozhodovací moc Rusko a USA, což, zdá se, Trumpovi vyhovuje také,“ podotkl politolog.

V pátek nepřijatou dohodu hodnotí Jirušek jako v podstatě prázdný dokument, jakousi smlouvu o smlouvě budoucí, kde jsou určené závazky Ukrajiny, ale USA se v ní k žádným konkrétním činům nezavazují.

Trump v pátek mimo jiné zkritizoval Zelenského, že mu není dostatečně vděčný a není „připravený na mír“. Evropští lídři posléze vyjadřovali podporu Kyjevu, podle Moskvy dostal Zelenskyj ve Washingtonu tvrdou lekci. Zelenskyj skoro hodinu po odjezdu z Bílého domu vydal krátké prohlášení, v němž několikrát děkoval za americkou podporu a opakoval, že usiluje o spravedlivý a trvalý mír.