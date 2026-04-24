Merrick začátkem března na konferenci v Praze uvedl, že Česká republika riskuje, že bude patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu v NATO co se týče jejich podílu na hrubém domácím produktu (HDP). Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP.
Nad dvě procenta HDP se dostanou pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech. Vedle Merricka výši výdajů kritizoval i velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker, ale i český prezident Petr Pavel.
Americký velvyslanec v ČR novinářům v pátek řekl, že vedl mnoho rozhovorů s českými politiky napříč politickým spektrem a je přesvědčen, že ČR bere velmi vážně nejen svou individuální bezpečnost, ale i kolektivní bezpečnost v rámci NATO. „Mám stoprocentní důvěru, že tato země splní jak své individuální, tak kolektivní závazky, zaprvé co se týče schopností a zadruhé co se týče celkové výše výdajů,“ dodal Merrick.
Babiš podle něj nedávno znovu potvrdil obranné závazky vůči alianci. Český premiér minulý týden v Praze přijal Rutteho, následně mimo jiné řekl, že vláda obranyschopnost a závazky považuje za důležité a prioritní. Šéf NATO na společné tiskové konferenci uvedl, že Česká republika je od vstupu do aliance spolehlivým spojencem a je odhodlána přispívat ke společné obraně.
Loni v červnu na summitu v Haagu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta. Babiš v minulosti řekl, že Česko cestu k cíli dávat na obranu 3,5 procenta HDP rozhodně nenastupuje.
|
3. března 2026