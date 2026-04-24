Česko splní své závazky v oblasti obrany, věří americký velvyslanec

Autor: ,
  15:39aktualizováno  15:39
Americký velvyslanec v ČR Nicholas Merrick věří, že Česko splní všechny své závazky v oblasti obrany. Řekl to novinářům na zahájení výstavy k 250. výročí vzniku Spojených států. Připomněl vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), který minulý týden po setkání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem řekl, že česká vláda udělá vše pro to, aby své závazky vůči NATO splnila.
Nicholas Merrick, velvyslanec USA v Česku.

Nicholas Merrick, velvyslanec USA v Česku. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. (15. června 2025)
Premiér Andrej Babiš na neformálním summitu EU v kyperské Nikósii (24. dubna...
Prezident Petr Pavel jako host na sjezdu Českomoravské konfederace odborových...
Konvoj historických armádních vozidel dnes v centru Prahy připomněl 81. výročí...
19 fotografií

Merrick začátkem března na konferenci v Praze uvedl, že Česká republika riskuje, že bude patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu v NATO co se týče jejich podílu na hrubém domácím produktu (HDP). Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP.

Nad dvě procenta HDP se dostanou pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech. Vedle Merricka výši výdajů kritizoval i velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker, ale i český prezident Petr Pavel.

Americký velvyslanec v ČR novinářům v pátek řekl, že vedl mnoho rozhovorů s českými politiky napříč politickým spektrem a je přesvědčen, že ČR bere velmi vážně nejen svou individuální bezpečnost, ale i kolektivní bezpečnost v rámci NATO. „Mám stoprocentní důvěru, že tato země splní jak své individuální, tak kolektivní závazky, zaprvé co se týče schopností a zadruhé co se týče celkové výše výdajů,“ dodal Merrick.

Babiš podle něj nedávno znovu potvrdil obranné závazky vůči alianci. Český premiér minulý týden v Praze přijal Rutteho, následně mimo jiné řekl, že vláda obranyschopnost a závazky považuje za důležité a prioritní. Šéf NATO na společné tiskové konferenci uvedl, že Česká republika je od vstupu do aliance spolehlivým spojencem a je odhodlána přispívat ke společné obraně.

Loni v červnu na summitu v Haagu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta. Babiš v minulosti řekl, že Česko cestu k cíli dávat na obranu 3,5 procenta HDP rozhodně nenastupuje.

