Spojenci Trikolora a SPD demonstrují u Sněmovny. Vadí jim obranná smlouva s USA

„Je nás jenom dvacet proti sto osmdesáti. Ale my to nevzdáme, budeme bojovat a protahovat jednání. Jenom já sám mám několik desítek návrhů na změnu schůze,“ řekl po vystoupení na pódiu předseda SPD Tomio Okamura. Tomu vadí, že by Sněmovna měla schválit obrannou dohodu mezi Spojenými americkými státy a Českou republiku, kterou za Česko podepsala ministryně obrany Jana Černochová.

Okamura, po vzoru Jaroslava Foldyny, zmínil, že i Adolf Hitler podepsal s protektorátem Čechy a Morava obrannou smlouvu. Kromě toho zmínil, že zatímco v roce 1968 poslal zvací dopis Rusům Vasil Biľak, v roce 2023 se o to postarala Jana Černochová.

Odpůrci paktu, o němž v úterý odpoledne poslanci hlasují, se domnívají, že by v Česku mohla vzniknout základna pro americké vojáky. Nic takového ale dohoda s USA neobsahuje.

Jsme v NATO, nepotřebujeme další ochranu

Na akci se kromě poslanců SPD a některých členů neparlamentní Trikolory objevil například i hokejový Fantomas, ten ale odmítl s novináři mluvit. Zato muž vedle něj se rozpovídal, že v případě, že Sněmovnou a následně Senátem smlouva projde, znamená to, že tady budou americké základny a hlavně vojska. „Jsem občan Československa, jsem proti přítomnosti jakékoliv armády na našem území,“ přiznal hrdě svůj původ.

O československou občanku, kterou si nyní hojně příznivci myšlenek, že Československo nikdy nezaniklo a Česká republika je jenom firma, podle svých slov zatím nezažádal, „ale přemýšlím o tom.“

Mezi přítomnými byl i školák, kterému stejně jako jeho starším spoludemonstrantům vadí, že by se mělo na našem území nacházet cizí vojsko. „Není k tomu jediný důvod, prostě si to nepřeji. Nepřinese to nic dobrého. Záležitost Ukrajiny mě nezajímají, to je mezi nimi a Ruskem, ale u nás nepotřebujeme cizí armády,“ řekl.

„Jsme v NATO, nepotřebujeme ještě speciální hlídání,“ myslí si redakcí iDNES.cz oslovená žena. Svůj odpor ke smlouvě připodobnila k pohádce O Smolíčku pacholíčkovi. „Znáte to... dáte prst a už jsou Jezinky tady,“ doplnila.

Pro smlouvu je i opoziční hnutí ANO

Přestože všech dvacet poslanců SPD je proti obranné smlouvě a hodlají ve Sněmovně dělat průtahy, předsedkyně sněmovního hnutí ANO Alena Schillerová včera přiznala, že většina poslanců hnutí bude hlasovat pro schválení smlouvy.

To ale vadí Okamurovi, podle kterého to znamená, že opozicí ve Sněmovně je pouze samo SPD. „My se nevzdáme,“ zopakoval několikrát. Na protestním shromáždění je asi sedm desítek lidí, nechybí mezi nimi televizní štáby České televize a CNN Prima NEWS a píšící novináři. Demonstranti mají české vlajky, transparenty odkazující na války, které v posledních několika desítkách let začaly Spojené státy a přeškrknuté vlajky NATO.

Akce je klidná, poslanec Radim Fiala přítomné vyzval, aby jim oznámili, pokud na náměstí před Poslaneckou sněmovnou uvidí provokatéra nebo člověka, který by chtěl poklidnou akci jakkoliv narušovat. „Řekněte nám to a my se s ním pokusíme domluvit, aby odešel a nedělal potíže,“ poprosil přítomné.