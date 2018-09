Pitrova záhadná schůzka ve sněmovně: uspíší nový zákon o lobbingu?

PRAHA Obchodní partner zavražděného podnikatele Františka Mrázka Tomáš Pitr, který si odpykal několikaletý trest za rozsáhlé krácení daní, byl v únoru na setkání v Poslanecké sněmovně. Její kancelář však tají, za kým šel.

Na fakt, že Pitr sněmovnu navštívil, narazil šéf klubu Pirátů Jakub Michálek a Pitrova návštěva tak možná uspíší vznik zákona o lobbingu. „Podával jsem si na kancelář sněmovny žádost o informace, jak to bylo. Sdělili mi, že tu byl letos v únoru,“ řekl LN Michálek. Kancelář mu ale odmítla napsat, za kým ze zákonodárného sboru přišel. „Příslušný poslanec, za kterým Tomáš Pitr byl, byl kanceláří vyzvaný, aby se vyjádřil, zda mi má být tato informace poskytnutá. Dotyčný to ale odmítl,“ objasnil Michálek. To je podle něj přesně důvod, proč je potřeba, aby zákon o lobbingu vznikl. Zavazoval by poslance uvádět svá setkání s lobbisty do veřejných evidencí.



Pitr: Ve sněmovně jsem byl několikrát

Pitr: Bohužel, nepamatuji se Doslovný přepis konverzace redaktora LN s Tomášem Pitrem:

Lidové noviny: Dobrý den, v pondělí poslanec Jakub Michálek (Piráti) uvedl, že jste navštívil Poslaneckou sněmovnu. Rád bych se Vás zeptal, kvůli jaké záležitosti jste v únoru navštívil (podle informací LN) předsedu KSČM Vojtěcha Filipa? O čem jste spolu jednali? Kdo setkání vyvolal? Děkuji za odpovědi. Tomáš Pitr: Pěkný den, ve sněmovně jsem několikrát byl, ale s panem Vojtěchem Filipem jsem určitě nejednal. Děkuji, TP Lidové noviny: Můžete prosím uvést, s kým z volených politiků jste jednal a v jaké věci jste jednal? Děkuji za doplnění. Tomáš Pitr: Já nejednal s nikým, možná jsem někoho doprovázel a ten jednal, ale já nevím s kým. Lidové noviny: A koho jste prosím doprovázel? Tomáš Pitr: To už si bohužel nepamatuji… Lidové noviny: Tu návštěvu z letošního února si nevybavíte? Tomáš Pitr: Bohužel ne. Moc se omlouvám.

Pitr byl v 90. letech odsouzen za krácení daní. Podruhé ho soud poslal do vězení za obchody s akciemi Setuza a Milo Surovárny, v němž měl s komplici vyvést akcie a způsobit škody za 700 milionů. Zjistit, za kým Pitr, který je dnes konzultantem na volné noze, šel, ale oficiální cestou možné není. Podle informací LN ze dvou na sobě nezávislých zdrojů ze sněmovny mířil údajně na jednání s místopředsedou sněmovny a předsedou KSČM Vojtěchem Filipem.

Filip odmítl na otázky LN re agovat. I přes opakované urgence stranická mluvčí Helena Grofová LN sdělila: „Pan předseda Filip mi řekl, že na to nebude odpovídat.“ Filip se schůzkám s představiteli tržního kapitalismu nebrání. V dubnu potvrdil webu iRozhlas.cz, že kvůli potížím česko-čínské společnosti CEFC Filip jednal s miliardáři Dušanem Palcrem z J&T, Jiřím Šimáněm z Travel Service a Markem Dospivou z Penty. Pitr však tvrdí, že se s Filipem nesešel. Zároveň si ale nebyl schopný vybavit, s kým a kdy vlastně ve sněmovně mluvil. Navíc v parlamentu podle svých slov nebyl pouze jedinkrát.

„Ve sněmovně jsem několikrát byl, ale s panem Vojtěchem Filipem jsem určitě nikdy nejednal,“ napsal LN Pitr.

Na přímý dotaz ohledně únorové schůzky LN napsal: „Já jsem nejednal s nikým. Možná jsem někoho doprovázel a ten jednal, ale já nevím s kým.“ Jeho tvrzení se však rozcházejí se slovy poslance Michálka, kterému sněmovna sdělila, že Pitr byl na půdě sněmovny pouze jednou. Více světla do případu nevnesla ani kancelář Poslanecké sněmovny. LN narazily na hradbu mlčení. „Do Poslanecké sněmovny jako novinář chodíte, takže postup vlastně znáte. Víte, že osoby, které přicházejí do jejích objektů, se zapisují v recepci. Jedná se o osobní údaje, které podléhají zákonné ochraně,“ napsala LN Martina Lustigová z tiskového odboru sněmovní kanceláře.

Přísně tajné

K údajům o schůzkách poslanců se tak podle ní mohou dostat pouze pověření pracovníci z Bezpečnostního útvaru Kanceláře Poslanecké sněmovny a správce aplikace z odboru informatiky.

Veřejnosti jsou data o setkáních volených zástupců na půdě sněmovny zapovězená. Platí to i pro zvídavé členy dolní komory, jak ukázal pokus pirátského poslance Michálka. „Posláním Kanceláře Poslanecké sněmovny není, aby si jejím prostřednictvím poslanci sdělovali informace o návštěvách. Kancelář ostatně není oprávněna tato data poskytovat,“ argumentuje Lustigová.

O pohybu návštěv s problematickou trestní minulostí nic nevěděl ani šéf sněmovny Radek Vondráček (ANO): „Mám tuto informaci (o návštěvě Pitra) od vás a bohužel víc o tom nevím. Je to otázka spíše na pana kancléře.“

V rámci chystaného zákona o lobbingu by mohl vzniknout rejstřík, v němž by politici co čtvrt roku hlásili kontakty a schůzky s lobbisty. Podle autora tezí zákona a předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky by se tam činitelé jako poslanci nebo senátoři museli svěřit, s kým se setkali.