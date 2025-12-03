Ústava z roku 1920 bude národní kulturní památkou, schválila vláda

Součástí kulturní památky budou kromě zákona, který ústavu uvozuje, také sněmovní tisky nebo pozměňovací návrhy, které se k přijetí ústavy vztahují.
„Tento soubor dokumentuje nejen proces tvorby ústavy, ale také klíčové politické a právní diskuse v období první republiky,“ píše se v návrhu.
Dokumenty jsou důležitým zdrojem pro pochopení raného vývoje demokratických institucí v Československu a snahy o vytvoření stabilního a funkčního právního řádu.
„Význam těchto dokumentů přesahuje právní oblast - odráží politické, společenské a kulturní snahy nově vzniklého státu a dokumentuje první kroky k vytvoření demokratických tradic v Československu. Svým významem přispívá k hlubšímu pochopení dějin nejen Československa, ale i celého středoevropského prostoru v období po první světové válce,“ doplnili tvůrci návrhu.
Baxa řekl, že jde nejen o klíčový zakládací dokument, na kterém byl postavený ústavní pořádek, ale také o jednu z nejprogresivnějších ústav své doby.
Ústavní listinu Československé republiky přijalo Revoluční národní shromáždění 29. února 1920. Zakotvila demokratický charakter ČSR a garantovala všem jejím občanům plná občanská práva, svobodu podnikání a ochranu soukromého vlastnictví. Definovala také ČSR jako unitární stát československého národa, takže hlavní problém národnostní otázky - vztah českého a slovenského národa - nijak neřešila. Ústava formálně platila až do května 1948.