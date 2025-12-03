Ústava z roku 1920 bude národní kulturní památkou, schválila vláda

Autor: ,
  13:31
Ústava Československé republiky z roku 1920 a dokumenty související s jejím vznikem se stanou národní kulturní památkou. Po jednání vlády to řekl ministr kultury Martin Baxa z ODS. Listiny mají mimořádný význam pro dokumentaci vzniku Československé republiky a jeho ústavního systému.

Součástí kulturní památky budou kromě zákona, který ústavu uvozuje, také sněmovní tisky nebo pozměňovací návrhy, které se k přijetí ústavy vztahují.

„Tento soubor dokumentuje nejen proces tvorby ústavy, ale také klíčové politické a právní diskuse v období první republiky,“ píše se v návrhu.

Původní československá Ústava s podepsaným slibem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na výstavě Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu. (9. května 2018)
První strana československé Ústavy, přijaté Národním shromážděním 29. února 1920.
Nově zvolený prezident Tomáš Garrigue Masaryk skládá slib na ústavu během slavnostní společné schůze Národního shromáždění a senátu v budově parlamentu v Rudolfinu. (27. května 1920)
Ve sněmovních kuloárech je k vidění zrestaurované slavnostní provedení československé ústavy přijaté 29. února 1920 tehdejším Národním shromážděním. Samotné dílo pak vznikalo v letech 1929 až 1932. (26. února 2020)
5 fotografií

Dokumenty jsou důležitým zdrojem pro pochopení raného vývoje demokratických institucí v Československu a snahy o vytvoření stabilního a funkčního právního řádu.

„Význam těchto dokumentů přesahuje právní oblast - odráží politické, společenské a kulturní snahy nově vzniklého státu a dokumentuje první kroky k vytvoření demokratických tradic v Československu. Svým významem přispívá k hlubšímu pochopení dějin nejen Československa, ale i celého středoevropského prostoru v období po první světové válce,“ doplnili tvůrci návrhu.

Baxa řekl, že jde nejen o klíčový zakládací dokument, na kterém byl postavený ústavní pořádek, ale také o jednu z nejprogresivnějších ústav své doby.

Ústavní listinu Československé republiky přijalo Revoluční národní shromáždění 29. února 1920. Zakotvila demokratický charakter ČSR a garantovala všem jejím občanům plná občanská práva, svobodu podnikání a ochranu soukromého vlastnictví. Definovala také ČSR jako unitární stát československého národa, takže hlavní problém národnostní otázky - vztah českého a slovenského národa - nijak neřešila. Ústava formálně platila až do května 1948.

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.