Nechci být s maminkou jen o víkendech, žádal chlapec Ústavní soud. Neuspěl

Devítiletý chlapec se obrátil na Ústavní soud poté, co byl předběžně svěřen do péče otce. Chlapec se dožadoval toho, že nechce být s tátou a mámu vidět jen o víkendech. Soud jeho žádost však zamítl. Soudkyně zpravodajka Daniela Zemanová v usnesení mimo jiné uvedla, že chlapec je příliš mladý na to, aby sám podal ústavní stížnost. Soud se zároveň domnívá, že stížnost je snahou matky prosadit si vlastní zájmy skrze dítě.