„Obhajoba musí mít reálnou možnost vyjádřit se ke stanovisku státního zastupitelství,“ řekl předseda senátu Zdeněk Kühn.
Městský soud v Brně letos v dubnu ponechal Jiřikovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna. Muž podal stížnost, kterou krajský soud jako druhá instance poslal k reakci státnímu zastupitelství a obdržel osmistránkové vyjádření.
Následně v květnu zrušil usnesení městského soudu, ovšem sám rozhodl o tom, že Jiřikovský zůstane ve vězení, protože vazební důvody trvají. Obhajoba tvrdila, že krajský soud vycházel i z argumentů státního zastupitelství, ke kterým se ovšem Jiřikovský nemohl vyjádřit. Podle ústavních soudců to skutečně byla chyba.
„Nedostatky v organizaci a činnosti soudní moci, ke kterým při množství projednávaných věcí občas logicky dochází, nemohou jít k tíži těch, kteří se na soud obracejí jako na ochránce svých práv,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Josefa Baxy. Krajský soud se teď musí znovu zabývat Jiřikovského stížností proti dubnovému prodloužení vazby. O dalším trvání vazby se navíc musí znovu rozhodovat kvůli nedávnému podání obžaloby.
Na základě jiného podnětu ústavní soudci už dříve konstatovali porušení Jiřikovského práv při rozhodování o vazbě. K propuštění na svobodu
ale předešlý nález nevedl. Sporné vazební rozhodnutí už v mezičase nahradilo nové.
Na verdikt Ústavního soudu momentálně čeká ještě osm dalších stížností v bitcoinové kauze. Pět jich podal Jiřikovský, dvě advokát Kárim Titz a jednu bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS).
Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného Jiřikovského, provozovatele darknetového tržiště, kde se obchodovalo s drogami. Dar byl podle policistů a žalobců součástí plánu na „vyprání“ špinavých peněz. Aktéři vinu popírají.
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15. srpna 2025