Justice podle ÚS porušila Jiřikovského práva, na svobodu se ale zatím nedostane

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  10:20aktualizováno  10:35
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Tomáš Jiřikovský (2018)

Tomáš Jiřikovský (2018) | foto: ČTK

Ústavní soudce Zdeňek Kühn čte rozhodnutí o stížnosti Tomáše Jiřikovského,...
Advokát Martin Kotrbáček u Ústavního soudu, který vyhlásil rozhodnutí o ústavní...
Ústavní soudce Zdeňek Kühn čte rozhodnutí o stížnosti Tomáše Jiřikovského,...
Advokát Martin Kotrbáček u Ústavního soudu, který vyhlásil rozhodnutí o ústavní...
38 fotografií
Ústavní soud (ÚS) ve středu rozhodl o stížnosti Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy, která se týkala vazby. Podle něj Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva stěžovatele, když mu neumožnil reakci na vyjádření žalobců z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Středeční nález ÚS neznamená, že se Jiřikovský dostane na svobodu. Zůstalo v platnosti starší vazební rozhodnutí Městského soudu v Brně.

„Obhajoba musí mít reálnou možnost vyjádřit se ke stanovisku státního zastupitelství,“ řekl předseda senátu Zdeněk Kühn.

Městský soud v Brně letos v dubnu ponechal Jiřikovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna. Muž podal stížnost, kterou krajský soud jako druhá instance poslal k reakci státnímu zastupitelství a obdržel osmistránkové vyjádření.

Následně v květnu zrušil usnesení městského soudu, ovšem sám rozhodl o tom, že Jiřikovský zůstane ve vězení, protože vazební důvody trvají. Obhajoba tvrdila, že krajský soud vycházel i z argumentů státního zastupitelství, ke kterým se ovšem Jiřikovský nemohl vyjádřit. Podle ústavních soudců to skutečně byla chyba.

Tomáš Jiřikovský (2018)
Ústavní soudce Zdeňek Kühn čte rozhodnutí o stížnosti Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Vlevo ústavní soudce Michal Bartoň. (12. srpna 2026)
Advokát Martin Kotrbáček u Ústavního soudu, který vyhlásil rozhodnutí o ústavní stížnosti Tomáše Jiříkovského. (12. srpna 2026)
Ústavní soudce Zdeňek Kühn čte rozhodnutí o stížnosti Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. (12. srpna 2026)
38 fotografií

„Nedostatky v organizaci a činnosti soudní moci, ke kterým při množství projednávaných věcí občas logicky dochází, nemohou jít k tíži těch, kteří se na soud obracejí jako na ochránce svých práv,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Josefa Baxy. Krajský soud se teď musí znovu zabývat Jiřikovského stížností proti dubnovému prodloužení vazby. O dalším trvání vazby se navíc musí znovu rozhodovat kvůli nedávnému podání obžaloby.

Na základě jiného podnětu ústavní soudci už dříve konstatovali porušení Jiřikovského práv při rozhodování o vazbě. K propuštění na svobodu
ale předešlý nález nevedl. Sporné vazební rozhodnutí už v mezičase nahradilo nové.

Na verdikt Ústavního soudu momentálně čeká ještě osm dalších stížností v bitcoinové kauze. Pět jich podal Jiřikovský, dvě advokát Kárim Titz a jednu bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS).

Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného Jiřikovského, provozovatele darknetového tržiště, kde se obchodovalo s drogami. Dar byl podle policistů a žalobců součástí plánu na „vyprání“ špinavých peněz. Aktéři vinu popírají.

15. srpna 2025

KRIMI

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