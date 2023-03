Ústavní soud musí být pestrý, míní expředseda NSS Baxa. Nominaci na post ústavního soudce by bral jako čest

S novou hlavou státu se ale soudce Josef Baxa ještě nesešel ani ho nikdo neoslovil. Podle něj se soudci do podobných funkcí musí vybírat, a nikoliv se o ně sami hlásit. „Moje názory jsou vcelku otevřené, tudíž i dostupné, takže jsem možná někoho zaujal,“ domnívá se soudce Nejvyššího správního soudu. Petr Pavel o něm v lednu dokonce mluvil jako o možném nástupci předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského.

Týdeník Respekt nedávno upozornil, že dalším možným adeptem na post ústavního soudce je předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Takové informace se dostaly i k serveru Lidovky.cz. „Spekulace nijak nekomentuji, já jsem na své pozici spokojený,“ řekl serveru Lidovky.cz poslanec.

Ústavní soudce vybírá a jmenuje prezident se souhlasem Senátu. Ten navržené kandidáty může podpořit či zamítnout. Délka funkčního období je deset let, přičemž opakování mandátu Ústava ČR nezakazuje. Předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu pak hlava státu jmenuje samostatně z řad již schválených soudců. Ústavní soud má 15 členů, prvním soudcům končí mandát už v květnu.

Lidovky.cz: Letos končí mandát sedmi členům Ústavního soudu včetně jejich předsedy Pavla Rychetského. Prezident Petr Pavel na začátku ledna v předvolební debatě Deníku řekl, že by v čele Ústavního soudu rád viděl vás. Co vy na to? Řešili jste to spolu někdy v minulosti?