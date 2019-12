Ústavní soud: Justice chybovala, když nechala ve vazbě Tchajwance, které chce Čína

Praha Česká justice chybovala, když nechala osm Tchajwanců ve vazbě i poté, co získali v Česku na rok takzvanou doplňkovou ochranu. O vydání Tchajwanců žádá Čína. Teď mají šanci, že se dostanou na svobodu. Stížnostem osmi mužů v úterý vyhověl Ústavní soud (ÚS). O trvání vazby musí znovu rozhodovat Městský soud v Praze. Vazba podle ústavních soudců postrádá svůj účel, protože vydání zatím není možné.

Soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková zdůraznila, že předběžná vazba je zvláštním druhem omezení svobody. Nevztahují se na ni vazební důvody a podmínky stanovené trestním řádem pro vazbu v rámci trestního stíhání. „Ukáže-li se, že vydání osoby není možné, nelze ospravedlnit ani její držení v předběžné vazbě,“ uvedla Šimáčková.



Přesto nelze vyloučit, že Tchajwanci nadále zůstanou za mřížemi. Pokud by je teoreticky začala stíhat česká policie, mohla by justice uvalit standardní vazbu.

Čína požádala o vydání Tchajwanců kvůli tomu, že údajně v Praze založili gang, který postupně vylákal ze tří Číňanek žijících v Austrálii v přepočtu přes 60 milionů korun. Tchajwanci vinu popírají. Obávají se, že po vydání do Číny mohou čelit mučení, zmizet beze stopy nebo být dokonce popraveni. Upozorňovali na to, že mezi Čínou a Tchaj-wanem panuje přes 70 let nepřátelský vztah.

Česká justice uvěřila zárukám čínské strany, že nezákonné pronásledování nebo trest smrti Tchajwancům nehrozí, a rozhodla proto o přípustnosti extradice. Případné vydání by musela ještě schválit ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Po rozhodnutí vrchního soudu udělilo české ministerstvo vnitra zadrženým Tchajwancům na jeden rok takzvanou doplňkovou ochranu, která je překážkou vydání. Později také Ústavní soud přiznal odkladný účinek stížnostem Tchajwanců proti rozhodnutí o přípustnosti vydání. Dal jim tak vyšší míru právní jistoty, že je zatím Česko do Číny nevydá.

Přípustností vydání se ÚS zabývá v jiném, paralelním řízení. Případ zatím podle Šimáčkové zatím nepřišel na řadu. Přednost dostala vazba, protože jde o akutní omezení svobody. „Naopak tu extradiční věc musíme rozhodnout až podle pořadu práva, to znamená až ve chvíli, kdy případ přijde na řadu. Tady ani stěžovatelům nic nehrozí, protože ÚS pro jistotu odložil vykonatelnost vydávacího rozhodnutí,“ řekla Šimáčková. Tchajwanci ani jejich právní zástupci se úterního vyhlášení nálezu nezúčastnili.

Lidskoprávní organizace dlouhodobě vytýkají Číně kruté zacházení s vězni. Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií. Ostrov však funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení. Česká republika uplatňuje jako většina států světa tzv. politiku jedné Číny, oficiálně uznává jen pevninskou Čínu.