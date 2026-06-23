Pavel podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO

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Prezident Petr Pavel při pietním aktu k 84. výročí vyhlazení osady Ležáky na Chrudimsku (21. června 2026) | foto: ČTK

Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu. Do té doby nebude soud poskytovat žádné další informace, uvedla jeho mluvčí Miroslava Číhalíková Sedláčková. Soud si podle ní uvědomuje naléhavost věci.

Vláda v pondělí oznámila, že s účastí Pavla na summitu, který se koná za dva týdny, nepočítá. Misi povede premiér Andrej Babiš (ANO), účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD) a zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Pavel už dříve avizoval, že se v takovém případě obrátí na Ústavní soud.

Návrh na zahájení řízení ve sporu o rozsah kompetencí přišel v pondělí večer datovou schránkou. „Ve věci budou nyní probíhat standardní procesní úkony, podání bude přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce,“ uvedla Číhalíková Sedláčková.

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Témata: summit NATO, žaloba

Pavel podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO

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