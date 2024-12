Stačilo! v Libereckém kraji chybělo 9 hlasů. Ústavní soud se koalice zastal

K překročení pětiprocentní hranice hlasů, která byla potřebná pro vstup politické strany nebo hnutí v zářijových volbách do libereckého krajského zastupitelstva, chyběla koalici Stačilo! jedna setina procenta hlasů. Přesněji pouhých devět hlasů voličů. Politické uskupení tak velmi těsně skončilo bez jediného mandátu v kraji. Kdyby hranici překročilo, mohlo by získat až dva.

Kvůli přepočítání hlasů ve volbách se koalice Stačilo! obrátila nejprve na Krajský soud v Liberci, ten ale v říjnu návrh na zneplatnění voleb zamítl. S tím se ale politické uskupení nesmířilo a tak podalo stížnost k Ústavnímu soudu. Ten v úterý dopoledne rozhodl, že se věc musí vrátit k libereckému soudu.

Podle soudce zpravodaje Tomáše Langáška krajský soud chyboval. Bude tak muset o případném přepočtení hlasů v Libereckém kraji rozhodnout znovu. Podle Ústavního soudu ale není nutné přepočítávat hlasy v celém kraji, jen v určitých okrscích.

„Pokud by Stačilo! uspělo u krajského soudu, získalo by dva mandáty na úkor SLK a Spolu. Krajská koalice by si uchovala většinu,“ dodal soudce Langášek. Zdůraznil však, že Ústavní soud neprováděl vlastní přepočet, není to jeho úkolem.

V ústavní stížnosti Stačilo! namítalo porušení zásady rovnosti a zákazu diskriminace, porušení volebního práva či svobodné soutěže politických stran. Už krajskému soudu dodalo důkazy v podobě čestných prohlášení voličů, kteří poukazovali na pochybení při sčítání, a to i při sčítání preferenčních hlasů v některých okrscích.

Krajský soud dospěl k závěru, že předložená čestná prohlášení „nepředstavují dostatečně významnou indicii způsobilou vyvrátit presumpci správnosti vyhlášených výsledků voleb“.

Jenže právě tato čestná prohlášení jsou podle Ústavního soudu důležitá.

„Čestná prohlášení, o jejichž věrohodnosti nevyvstaly žádné pochybnosti, byla podle Ústavního soudu dostatečně závažnou indicií způsobilou zpochybnit správnost vyhlášených výsledků voleb v těch volebních okrscích, jichž se dotýkají. S ohledem na nízký počet hlasů, které stěžovatelce chyběly k překonání pětiprocentní hranice pro postup do skrutinia, mohly také zprostředkovaně zpochybnit výsledky na úrovni celého Libereckého kraje,“ stojí v nálezu Ústavního soudu.

„Precedens pro Česko a lepší kontrola“

Ústavní soud přisvědčil volebnímu soudu, že k vyhovění návrhu by nestačilo, pokud by se prokázala jen tvrzení voličů uvedená v čestných prohlášeních. Koalice Stačilo! by v takovém případě měla o jeden hlas více, přednostní hlasy by výsledky voleb z hlediska rozložení mandátů mezi kandidujícími politickými stranami nijak neovlivnily.

„Čestná prohlášení však neměla prokázat právě jen ta konkrétní pochybení v nich uvedená, ale doložit, že volební komise v daných okrscích nepostupovaly při sčítání hlasů správně. Skutečný rozsah jejich pochybení měl být předmětem přezkumu ze strany krajského soudu. Jinými slovy, chybovala-li konkrétní komise při započítání jednoho hlasu, mohla chybovat i při započítání jiných, a podobně nezapočtení přednostního hlasu mohlo být způsobeno tím, že sám hlas pro stěžovatelku (koalici Stačilo!) nebyl započten,“ vysvětlil v nálezu Langášek.

Advokát koalice Stačilo! Sergey Zaripov nález ústavních soudců vítá. „Tento nález představuje pro Českou republiku i do budoucna precedens, který umožňuje občanům kontrolovat výsledky voleb,“ řekl Sergey Zaripov.

„Komunistická strana Čech a Moravy a Česká strana národně sociální odmítají odůvodnění krajského soudu s tím, že důkazy, které předložily ve svém návrhu, považuje koalice Stačilo! za dostatečné k tomu, aby došlo k přepočtu hlasů minimálně v některých volebních okrscích,“ komentoval už dříve rozhodnutí krajského soudu mluvčí koalice Roman Roun.

Nová krajská koalice si většinu udrží

Teď se musí liberecký soud podnětem Stačilo! zabývat znovu. Podle Langáška není nutné kontrolovat všechny komise ve všech okrscích. „Krajský soud ověří z volební dokumentace v pěti okrscích, kterých se týkají ona čestná prohlášení, zda v těchto okrscích byly správně sečteny hlasy. Vzhledem k malému rozdílu na úrovni celého kraje je možné, že výsledky z těchto pěti okrsků změní celkový výsledek,“ vysvětlil Langášek.

Volby v Libereckém kraji vyhráli počtvrté Starostové pro Liberecký kraj, kterým dalo hlas 34,74 procenta voličů, v krajském zastupitelstvu získali 20 mandátů ze 45. S odstupem necelých dvou procentních bodů skončilo na druhém místě ANO s 18 zastupiteli.

Třetí je koalice Spolu pro Liberecký kraj - ODS, TOP 09, KDU-ČSL, která má pět mandátů. Do zastupitelstva se dostala ještě koalice SPD a Trikolora, která má dva zastupitele. Koalice Stačilo!, v níž se spojila Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) a Česká strana národně sociální (ČSNS), skončila nakonec pátá, ale bez mandátu.

Poté, co krajský soud zamítl volební stížnosti, se 25. října mohlo sejít ustavující zastupitelstvo. Hejtmanem se stal Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj, kteří se na koalici dohodli se Spolu. Koalice má 25 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu.

I po případné změně složení zastupitelstva by si krajská koalice udržela těsnou většinu 23 z 45 hlasů.