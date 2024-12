Matku nepustili k operované dceři. Žalobu za ni podat nemůže, rozhodly soudy

České soudy nedaly souhlas s tím, aby matka podala za nezletilou dceru žalobu na nemocnici kvůli uvádění dítěte do narkózy bez přítomnosti rodičů. Důvodem je obava, že vedení sporu na ochranu osobnosti by mohlo dítě do budoucna finančně zatížit. Děti by neměly být zatahovány do soudních sporů, které mohou se stejným úspěchem vést jejich rodiče, plyne z nálezu Ústavního soudu.