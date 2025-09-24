Konečnou rozhodnutí Ústavního soudu těší. Teď přepíšeme politickou mapu, říká

Konečná pro iDNES.cz řekla, že jí středeční závěr Ústavního soudu potěšil. „Nikdo už nemůže zpochybňovat, že hnutí Stačilo! postupovalo v rozporu se zákonem či dokonce Ústavou ČR. Jdeme si pro dvouciferný výsledek, kterým přepíšeme politickou mapu,“ prohlásila.
Předsedkyně komunistů Konečná později na síti X poznamenala na adresu strany Volt Česko, že „probruselská partička dostala políček a rumunský scénář se nekoná“. Odkázala tím na jarní volbu rumunského prezidenta. Tamní Ústavní soud první kolo volby zrušil kvůli ovlivňování volebního procesu Ruskem.
Šéf hnutí SPD Tomio Okamura k tomu zmínil, že hnutí od začátku jednalo v souladu se zákonem, který nezakazuje kandidaturu členů jiných stran na kandidátkách SPD.
„Ústavní soud se přidržel dřívějších rozhodnutí svých, Nejvyššího správního soudu, krajských soudů i dlouhodobé praxe. Nyní mohou proběhnout svobodné volby, které nebudou zpochybňovány,“ napsal Okamura redakci.
Podle středočeské lídryně Stačilo! Jany Bobošíkové stížnost strany Volt u Ústavního soudu znejistila voliče. „Šlo o bezprecedentní zásah do české volební kampaně,“ uvedla Bobošíková na síti X.
Mluvčí Volt Česko Do duy Hoang pro iDNES.cz řekl, že strana udělala vše proto, aby se skryté koalice nedostaly do Sněmovny. „Jde o neférový způsob. Teď je řada na voličích, jestli chtějí aby se takto neférově dostali do Sněmovny opět fašisti, komunisti a ČSSD,“ prohlásil. K tomu rovněž doplnil, že strana si nechá čas na prostudování rozhodnutí soudu.
„Hnutí Stačilo! od počátku odmítá snahu některých politických subjektů o zákaz kandidátních listin Stačilo! Přesto, že všechny krajské soudy odmítly kandidátní listiny zrušit, obdržel Ústavní soud dvě stížnosti, které řádně posoudil a vydal jednomyslné stanovisko, kterým potvrdil to, co od počátku deklarujeme: hnutí Stačilo! není nepřiznanou koalicí,“ poznamenal mluvčí hnutí Stačilo! a KSČM Roman Roun.
K rozhodnutí se vyjádřila i europoslankyně za STAN Danuše Nerudová. Uvedla, že extremisty je potřeba porazit ve volbách.
„Ústavní soud znovu potvrdil, že v této zemi žádná totalita není. O to důležitější, že se rozhodnutí týká právě těch, kteří o tom nezodpovědně vyřvávají. Komouše a extremisty porazíme společně ve volbách,“ uvedla na síti X Nerudová.
Strana Volt Česko u krajských soudů poukazovala na to, že na kandidátkách Stačilo! a SPD figurují i členové jiných stran či hnutí. Soudy návrhy zamítly, byť některé z nich uznaly, že jde o obcházení zákona, patrně s cílem vyhnout se vyšším uzavíracím klauzulím pro koalice. Nechtěly však razantně zasáhnout do voleb.
Strana se poté obrátila na Ústavní soud, který stížnosti odmítl s tím, že politické strany a hnutí se mohou svobodně rozhodnout, zda budou spolupracovat jako „přiznaná“, nebo „nepřiznaná“ koalice. Podle předsedy soudu Josefa Baxy soudci rozhodli v plénu jednomyslně, stačil jim k tomu týden.