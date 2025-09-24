Ústavní soud odmítl stížnosti na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD

Autor: ,
  12:55aktualizováno  14:10
Plénum ústavních soudců se ve středu neveřejně radilo o stížnostech Volt Česko na kandidátky Stačilo! a SPD, které označuje za nepřiznané koalice. Předseda Ústavního soudu Josef Baxa poté na tiskové konferenci oznámil, že soud nakonec stížnost odmítl. Pro Stačilo! a SPD se tedy do letošních sněmovních voleb nic nemění.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

„Není jiné vnitrostranické téma, které by budilo takovou pozornost a nejistotu,“ podotkl Baxa.

Strana Volt Česko u krajských soudů zpochybnila registraci kandidátek Stačilo! a SPD. Poukazovala na to, že na jejich kandidátkách figurují i členové jiných stran či hnutí.

Soudy návrhy zamítly, byť některé z nich uznaly, že jde o obcházení zákona, patrně s cílem vyhnout se vyšším uzavíracím klauzulím pro koalice. Nechtěly však razantně zasáhnout do voleb.

Strana Volt Česko se poté obrátila na Ústavní soud. Podala dvě stížnosti, soud je spojil do jednoho řízení. Soudcem zpravodajem je Milan Hulmák, jakékoliv rozhodnutí ale musí být výsledkem hlasování pléna, tedy sboru všech ústavních soudců a soudkyň.

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa už dříve uvedl, že soudci tyto stížnosti projednají prioritně a další agendu odsunou.

„Jsme si vědomi vážnosti toho rozhodnutí, proto jsme ostatní věci odsunuli a zabýváme se tímto případem,“ zdůraznil.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.