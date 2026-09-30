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Novela stavebního zákona míří k Ústavnímu soudu, senátoři ji chtějí zrušit

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  11:17aktualizováno  11:17
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Předseda senátorského klubu hnutí STAN Jan Sobotka (16. října 2025) | foto: ČTK / Šimánek VítČTK

Senátoři za Starosty připravují návrh k Ústavnímu soudu na zrušení celé novely stavebního zákona. Předložit jej chtějí v listopadu, oznámil předseda senátorského klubu Starostů Jan Sobotka. Předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra uvedl, že se členové této frakce k návrhu Starostů připojí až podle toho, jaký bude jeho obsah.

Zástupci obou frakcí avizovali ústavní stížnost na novelu už při srpnovém projednávání v Senátu.

Pod návrh na zrušení zákona Ústavním soudem se musí podepsat minimálně 17 senátorů, aby mohl být podán. Senátorský klub Starostů má aktuálně 18 členů, v nadcházejících říjnových volbách 11 křesel obhajuje. Podobně senátorský klub ODS a TOP 09 obhajuje devět ze současných 30 mandátů.

Starostové chtějí podle Sobotky zrušení stavební novely kvůli tomu, že zavádí nerovné postavení mezi stavebníky a nahrává velkým developerům. Novela stanoví, že plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu. To může hrát roli v případných úvahách o vyvlastňování.

Mezi vyhrazené stavby budou nově patřit i stavby pro hromadné bydlení. Půjde o stavbu nebo soubor staveb s převažující funkcí bydlení s celkovou podlahovou plochou od 10 tisíc metrů čtverečních. To může být v kolizi s jinými veřejnými zájmy, například na ochranu přírody, podotkl Sobotka.

Zákon také zavádí výjimku, která umožní zachovat nelegální stavby. Návrh k Ústavnímu soudu napadá podle Sobotky také přípravu novely, jejíž obsah byl změněn rozsáhlým poslaneckým návrhem bez prošetření jeho dopadů.

Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 v srpnu zmínil možnost navrhnout zrušení celé novely Ústavním soudem, nebo alespoň jejích částí. Proti sporné přípravě zákona podnět směřovat nemá, řekl tehdy novinářům Balík.

Senát v srpnu kvůli výhradám stavební novelu odmítl. Sněmovna ale jeho veto hlasy poslanců vládní koalice tento měsíc přehlasovala a prezident Petr Pavel ji poté podepsal. Novela má podle koalice urychlit a usnadnit povolování staveb.

Počítá s tím, že stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne Úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem.

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