Ústavní soud oznámí, jak bude postupovat ohledně prezidentovy kompetenční žaloby

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  14:44aktualizováno  14:44
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Ústavní soud v Brně oznámí, jakým způsobem bude postupovat ve věci kompetenční žaloby, kterou včera podal prezident Petr Pavel. Hlavě státu vadí pondělní rozhodnutí vlády, na základě kterého nebude součástí české delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Kancelář prezidenta republiky argumentuje, že vláda tímto zamezuje Pavlovi ve výkonu ústavních povinností.

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Ústavní soud v Brně už dříve avizoval, že pokud by prezident podal kompetenční žalobu, bude se jí zabývat přednostně. Zda tak opravdu učiní, soud zřejmě oznámí právě na tiskové konferenci. Redakce iDNES.cz ji nabídne od 16:00 živě.

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem (8. května 2026)
Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v turecké Ankaře. Delegaci povede premiér Andrej Babiš. (22. června 2026)
Prezident Petr Pavel na jednání vlády. Hlavním tématem je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. (8. června 2026)
Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v turecké Ankaře. Delegaci povede premiér Andrej Babiš. (22. června 2026)
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