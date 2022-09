Pandemický zákon platí. Bylo to skoro překotné, ale dle Ústavy, řekl soud

„Budu stručný, problematika věcně až tak složitá není. Návrh skupiny poslanců byl jako celek zamítnut a nebylo mu vyhověno v žádné jeho části. Rozhodnutí bylo jednomyslné,“ řekl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. Pandemický zákon tak platí dál beze změn.

Opozice v návrhu na zrušení novely kritizovala například skutečnost, že norma se projednávala ve stavu legislativní nouze, údajně pro to nebyl důvod.

„Stav legislativní nouze nebyl podle názoru ÚS zneužit k tomu, aby byla potlačena práva parlamentní menšiny,“ řekl k tomu soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. Šlo podle něj o řádný legislativní proces, přestože rychlý, možná až překotný. Poukázal na to, že v Česku byly v době projednávání novely statisíce nakažených koronavirem.

Návrh poukazuje také na přerušení řečníka, předsedy hnutí SPD Tomia Okamury po jeho pětihodinovém proslovu, a údajně nezákonné jednání a hlasování Sněmovny po 21:00.

Dobu pro Okamurův proslov soud označil za dostatečný pro to, aby mohl řečník přednést věcné argumenty. „Smyslem rozpravy v Poslanecké sněmovně nejsou obstrukce,“ dodal Jirsa.

Okamura se po zveřejnění rozsudku vyjádřil, že soud rozhodl zcela protiústavně a rozhodnutí nemůže podepřít ústavou ani zákony, ale jen svými pocity. „Je jedno, jaký má soud pocit o poslání Sněmovny, ale jestliže mi zákonná norma a jednací řád dává právo mluvit, pak je protizákonné, když mi toto právo někdo bere,“ reagoval Okamura.

Pandemický zákon je podle něj protiústavní, protože na mimořádné situace a krize existuje krizový zákon a nouzový stav. „Pokud tu není krize a skutečná nouze, která odůvodní nouzový stav, pak neobstojí žádné omezování práv lidí podle pandemického zákona. Každé omezení práv musí být zdůvodněno skutečně vážným nebezpečím a je strašné, jak lehce svoboda z naší země mizí,“ dodal předseda SPD.

Nařízení karantény přes SMS

Z konkrétních obsahových bodů zpochybňují opoziční poslanci například novou možnost nařídit karanténu na dálku, třeba po telefonu nebo krátkou textovou zprávou.

Podle Okamury je špatné, když někdo bere jiným svobodu prostřednictvím SMS. „Argumentace, že restrikce odůvodňují statisíce infikovaných, je absurdní a falešná. Člověk pozitivní jakýmkoli virem není vždy nemocný a je to fakticky normální stav a samozřejmě studie z celého světa ukázaly, že restrikce víc škodí, než pomáhají,“ uvedl šéf SPD.

„Bylo by absurdní ignorovat naprosto běžné prostředky komunikace, které dnes téměř každý využívá ke komerčním účelům. Není důvod domnívat se, že by stát nemohl tuto formu komunikace využívat. Pokud by nařízení sdělena formou například SMS nebyla dodržována, jsou tu cesty, jak takové chování postihnout,“ sdělil k tomu soud.

Soudce zpravodaj Jirsa pak dodal, že ani ÚS nenapadl vhodnější a efektivnější způsob, jak informovat statisíce občanů o tom, jak se chovat, v tak krátkém čase.

Úřady díky novele mohou také regulovat prakticky jakoukoliv podnikatelskou činnost, nejen obchodní a výrobní provozovny s větším pohybem lidí. „Zákon na pouhé zákonné úrovni obsahuje razantní možnosti zásahu do základních práv lidí, fakticky se blížící nouzovému stavu. Nemá ale ústavní oporu,“ stálo v opozičním návrhu. Podle ÚS však nebylo omezeno právo podnikat.

Za opoziční poslance v řízení před ÚS jednal někdejší předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), jenž se veřejného vyhlášení nálezu nezúčastnil, stejně jako jejich advokát Zdeněk Koudelka.

Dolní komora schvalovala novelu zákona v souvislosti se senátním vetem dvakrát. V obou případech pro novelu hlasovali poslanci koaličních ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Poslanci SPD a ANO ji nepodpořili. Předlohu 21. února podepsal prezident Miloš Zeman. Schvalování ve Sněmovně provázely obstrukce a pochybnosti o proceduře přijetí.