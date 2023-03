Krok Pavla není neobvyklý, soud už jiné zákony řešil, říká ústavní právník

Představitelé ANO tvrdí, že snížení mimořádné valorizace důchodů je protiústavní, protože nárok na vyšší penze již důchodcům vznikl a návrh vlády je tak podle opozičního hnutí retroaktivní. Dáváte jim zapravdu?

Je faktem, že se něčím podobným Ústavní soud zabýval v roce 2010. Šlo o dva zákony – jeden se týkal důchodového spoření a druhý daní. Ústavní soud tehdy rozhodl, že opozice má pravdu a je to v rozporu s ústavou. Z toho vyplývá, že takovýto proces protiústavní je.

Takže předpokládáte, že opozice může uspět?

To záleží na tom, jestli se Ústavní soud bude řídit těmito judikáty z dřívějšího období nebo zaujme jiné stanovisko. To nemůžeme vědět.

Jak dlouho bude takový proces trvat?

Těžko říct, musí se k tomu vyjádřit. Také tehdy zákony vešly v platnost v roce 2010 a plenární zasedání byla až o rok později.

Zákon tedy nyní ve sbírce určitě vyjde a vejde i v platnost?

Ano. Aby o něm mohl rozhodovat Ústavní soud, tak platný být musí.

Poté by se tedy důchody zpětně zvedaly?

To záleží na tom, jak soud rozhodne. Může totiž také říct, jakým způsobem má vláda k zákonu přistoupit při dalším jednání. Ta to pak může projednávat v běžném způsobu projednávání, ne v mimořádném.

U zmíněných minulých případů legislativní nouze soud uvedl, že k ní lze přistoupit v krajních případech, jako například přírodní katastrofa nebo bezpečnost České republiky.

Kdyby stejnou záležitost Ústavní soud rozhodoval v běžném období, mohlo by to nabýt platnosti. Záleží tedy, jestli bude napadaná jen legislativní nouze. Když to přijde v normálním stavu, může soud poté rozhodovat jinak.

Už se někdy stalo, že prezident podepsal přijetí nějakého zákona, ale zároveň vyzval Ústavní soud, aby to posoudil?

Ano, pokud si pamatuju, tak k tomuto kroku přistoupilo několik prezidentů. Není to nic neobvyklého.

„Ani prezident není arbitrem ústavnosti, on by ji měl hlídat, strážit, ale ne rozhodovat o tom, co je, nebo není ústavní, od toho je tady Ústavní soud,“ uvedl Pavel. Souhlasíte s tímto výrokem?

Skládá ostatně slib, že bude dodržovat ústavu. A předchozí rozhodnutí Ústavního soudu mohou být návodem, jak postupovat. Ale přirozeně je každý případ jiný, ačkoli jsou některé podobné.

Jak vy osobně hodnotíte tento prezidentův krok?

Prezident už předtím říkal, že takto postupovat bude, a toho se držel.