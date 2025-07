Cítím zklamání, hodnotí Schillerová verdikt Ústavního soudu o důchodové reformě

„Rozhodnutí Ústavního soudu je třeba respektovat. Cítím zklamání,“ reagovala na verdikt šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Podle Jurečky vedou změny v důchodech k udržitelnosti. „Ústavní soud rozhodl jasně. Důchodová reforma platí. Kdyby hnutí ANO věnovalo stejnou energii spoluvytváření důchodové reformy jako psaní neopodstatněných stížností a nekonečným obstrukcím, udělalo by lépe,“ dodal na sociální síti X.

V podobném duchu reagoval také ministr zemědělství a předseda lidovců Marek Výborný. ANO podle něj nehledí v souvislosti s důchody do budoucnosti a snaží se získat krátkodobou popularitu. „My jsme důchodovou reformu prosadili, protože by bylo nezodpovědné dál zavírat oči před dlouhodobou neudržitelností důchodového systému,“ napsal na síti X.

Udržitelnost zdůraznil také ministr financí Zbyněk Stanjura. „Opozice opět pouze kritizovala, aniž by nabídla vlastní návrh řešení – přitom právě důchodový systém, jak jsme ho zdědili, je dlouhodobě neudržitelný a bez změn by vedl k dramatickému nárůstu schodků,“ sdělil.

„Počet proher hnutí ANO u Ústavního soudu je 7. Dnes opět soudem potvrzeno, že vládní většina jednala v souladu s ústavním pořádkem. ANO a SPD vlastní návrhy nemají, snaží se paralyzovat jednání Sněmovny a jejich nezodpovědná politika by poškodila české občany,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Její spolustraník Michal Kučera označil rozhodnutí soudu za „další ústavní fiasko hnutí ANO“.

Návrh na zrušení důchodové reformy podalo hnutí ANO, které mělo výhrady k obsahu zákona i k proceduře schvalování reformy. Poukázalo například na předčasné ukončení rozpravy. Podle ÚS však menšina, tedy opoziční poslanci, měli možnost vyjádřit svůj názor.

ANO napadlo také dvě obsahové části zákona. Jedná se o zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let a zúžení okruhu profesí, které mají nárok na dřívější penzi bez krácení pobírané částky.

Důchodovou reformu schválila Sněmovna loni, platí od letoška. Novela počítá například s pokračováním zvyšování důchodového věku od 30. let o měsíc ročně do 67 let, s nižším výpočtem nových penzí či dřívější penzí bez krácení pobírané částky pro pracovníky nejrizikovější čtvrté kategorie. Jednotlivá ustanovení nabudou účinnosti postupně až do roku 2027.