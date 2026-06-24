„Pane Macinko, objednávejte letadlo.“ Opozice vítá zásah Ústavního soudu

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  16:57
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Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Petr Macinka (Motoristé). (23....

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Petr Macinka (Motoristé). (23. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Ústavní soud ve středu předběžným opatřením uložil vládě, aby prezidenta Petra Pavla zařadila do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře a zajistila mu akreditaci. O samotné kompetenční žalobě bude soud teprve rozhodovat. Reakce politiků na sebe nenechaly dlouho čekat. Opoziční představitelé krok soudu vesměs přivítali.

„Pane Macinko, objednávejte letadlo,“ reagoval krátce po oznámení rozhodnutí na síti X předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

S reakcí dlouho neotálel ani předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Rozhodnutí ústavního soudu nelze než respektovat. Rozumím tomu, proč bylo předběžné opatření nutné. Účast prezidenta je potřeba zajistit s předstihem,“ uvedl Rakušan s tím, že je zvědav, jak se k opatření vláda postaví. „Reakce vládních politiků na toto rozhodnutí bude dalším testem toho, jak jsou ochotni akceptovat rozhodnutí justice, pokud jim zrovna nevyhovuje,“ míní Rakušan.

„Oceňuji rozhodnutí Ústavního soudu. Nebýt velkého ega jednoho zastydlého puberťáka, který je shodou okolností ministrem zahraničí, a jeho zmocněnce pro nic, vůbec bychom to nemuseli řešit. Prezidenti zastupují Česko na summitech NATO pravidelně a vzhledem k vysoké kompetenci současné hlavy státu v oblasti bezpečnosti je v zájmu naší země v této praxi pokračovat,“ uvedl Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Je dobře, že Ústavní soud reagoval rychle. Odkládání vládního rozhodnutí o složení delegace bylo zjevně součástí strategie, jak prezidentovi zabránit v účasti na summitu NATO,“ napsal na Facebooku předseda ODS Martin Kupka.

„Předběžné opatření je správným krokem ještě před rozhodnutím o samotné podstatě sporu. Věřím, že vláda bude respektovat dělbu moci a nebude se snažit zmařit předběžné opatření Ústavního soudu různými triky,“ dodal Kupka.

Podle Ústavního soudu je účast prezidenta republiky na summitech NATO zavedenou praxí, kterou je pro tuto chvíli vhodné zachovat, a to i s ohledem na časovou tíseň. Summit se koná 7. a 8. července a lhůta pro akreditaci končí v pátek 26. června. Vláda nesmí Petru Pavlovi klást žádné překážky, oznámili soudci novinářům.

O prezidentově kompetenční žalobě a rozsahu pravomocí při zastupování státu navenek bude soud teprve rozhodovat. Středečním předběžným opatřením výsledek sporu nijak nepředjímá, upozornil předseda soudu Josef Baxa.

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„Pane Macinko, objednávejte letadlo.“ Opozice vítá zásah Ústavního soudu

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