Ústavní soud se zastal Nečesaného obžalovaného z vraždy kadeřnice

BRNO Ústavní soud se v úterý zastal Lukáše Nečesaného, který je už šestým rokem souzen ve vleklém sporu kvůli pokusu o vraždu kadeřnice roku 2013. Hradecký soud mladíka nejprve několikrát poslal do vězení, po zásahu Nejvyššího soudu a změně trestního senátu ho ale už dvakrát zprostil viny. Vrchní soud rozhodnutí vždy zrušil a žádal nové projednání a loni i druhou změnu soudního senátu. Nečesaný podal ústavní stížnost.

Ústavní soud mu dal zapravdu a loňské rozhodnutí vrchního soudu zrušil. Rodina i advokát Nečesaného nález vítá.

Vrchní soud bude nyní muset rozhodnout znovu. Musí přitom vycházet ze skutečnosti, že Ústavní soud nesouhlasí se změnou senátu, po níž by na hradeckém soudě rozhodoval o věci už třetí senát. „Z hlediska ústavních zásad to přesahuje meze, které může Ústavní soud respektovat. Věc se dostala do stadia, kdy je třeba říct dost a konečně rozhodnout,“ uvedl soudce Jan Filip. Podle ÚS padlo v případu postupně už 12 rozhodnutí.

Filip podtrhl, že Ústavní soud nerozhoduje o věci jako takové. „Ústavní soud se snažil v této otázce nevyjadřovat. Jednotlivými koly rozhodování začaly ale trošku převládat emoce, takže je potřeba se znovu vrátit k tomu, jestli jsou, nebo nejsou důkazy. Pokud ale nalézací soud rozhodne o zproštění, odvolací soud má omezené prostředky, jak tomu zabránit,“ uvedl.

Ústavní soud zároveň odmítl tu část Nečesaného stížnosti, která se týkala údajné podjatosti soudců.

Pražský vrchní soud nález dosud neobdržel, sdělila mluvčí soudu Simona Heranová. Obecně uvedla, že soud bude pokračovat ve stadiu řízení, jež bezprostředně předcházelo vydání zrušeného rozhodnutí, pokud nález ÚS nestanovil jinak. „Přitom bude (vrchní soud) vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Ústavní soud, a bude případně povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení Ústavní soud nařídil,“ doplnila mluvčí.



‚V kauze znovu vítězí spravedlnost‘

Lukáš Nečesaný se jednání Ústavního soudu nezúčastnil. Rozhodnutí ÚS ale přivítal jeho otec Luděk Nečesaný. „Znamená jenom to, že v té kauze znovu vítězí spravedlnost. Konečně to už snad bude znamenat klid pro našeho syna,“ řekl na dotaz Luděk Nečesaný.

„Rozhodl tak (Ústavní soud), že si vrchní soud nebude moct vynucovat uznání viny. Byla velmi posílená pozice nalézacích soudů,“ řekl Nečesaného advokát Zdeněk Koudelka. „Když Nejvyšší soud do kauzy zasáhl, zkritizoval rozhodnutí soudu nalézacího i odvolacího. Zatímco nalézací soud to akceptoval, vrchní soud to neakceptoval. Přitom je u nás hierarchická soustava a rozhodnutí Nejvyššího soudu je závazné pro nižší soudy, tedy jak pro krajský, tak vrchní soud,“ zdůraznil advokát.

Hradecký soud nejprve Nečesaného poslal na 16 let do vězení, trest mu později pražský vrchní soud snížil na 13 let. Trest pak ale zrušil Nejvyšší soud a rozhodl o propuštění Nečesaného z vězení, kde mladík strávil rok a půl. Po nových verdiktech se do vězení Nečesaný na půl roku vrátil, ale po dalších rozhodnutích soudů se znovu dočkal propuštění. Nečesaný strávil za mřížemi celkem dva roky, nyní je na svobodě.

Královéhradecký krajský soud má zatím informace o rozhodnutí ÚS pouze z médií. „Čekáme na doručení nálezu Ústavního soudu. Pokud jsou informace z médií správné, nachází se nyní trestní řízení ve stavu, kdy je obžalovaný nepravomocně zproštěn viny rozsudkem zdejšího soudu, proti kterému bylo státním zastupitelstvím podáno odvolání. Krajský soud v Hradci Králové tedy následně postoupí spis Vrchnímu soudu v Praze k odvolacímu řízení,“ uvedl pro mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek.



Případ se stal 21. února 2013 v kadeřnictví v Hořicích na Jičínsku. Podle obžaloby tam tehdy dvacetiletý student gymnázia Nečesaný udeřil kadeřnici několikrát do hlavy polenem a sebral jí přes 10 000 korun z tržby a peněženky. Ženu s vážným zraněním našel její syn. Kadeřnice nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později ho označila za útočníka. Soudní znalec však uvedl, že má po úrazu hlavy výpadky paměti a nemůže si útok vybavit přesně.