Jako náctiletí museli odejít od matky, OSN se jich zastala. U Ústavního soudu neuspěli

Ministerstvo spravedlnosti nevyplatilo požadované zadostiučinění. Sourozenci však mohou podat civilní žalobu, plyne z nálezu. Stanovisko Výboru OSN pro práva dítěte sice nebude pro soudy závazné, ale bude relevantní, řekl ústavní soudce zpravodaj Jan Wintr.
Podle výboru Česko při rozhodování o dětech řádně nezohlednilo jejich nejlepší zájem, soud je nevyslechl a opatrovníci jednali proti jejich vůli. Kontakt s rodiči byl v počáteční fázi omezený jen na jednu hodinu týdně.
Sourozenci se v roce 2023 obrátili na ministerstvo spravedlnosti, konkrétně na Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva. Žádali náhradu nemajetkové újmy 184.500 korun. Ministerstvo jim nevyhovělo. Individuální opatření k nápravě prý budou předmětem dalších úvah. Sourozenci neuspěli se správní žalobou a nyní ani s ústavní stížností.
ÚS zdůraznil, že výbor není mezinárodní soud a nemá pravomoc závazně určit či deklarovat, že Česká republika porušila práva sourozenců.
„Argumentace stěžovatelů vychází z mylného předpokladu, že v jejich věci existuje závazné rozhodnutí určující či deklarující, že české státní orgány porušily jejich základní práva. Neexistuje,“ stojí v nálezu. Lze však podat civilní žalobu a žádat náhradu podle zákona o odpovědnosti státu za škodu.