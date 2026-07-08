Ústavní soud zrušil starší verdikt o vazbě Jiřikovského z kauzy bitcoinů, ve vězení ale zůstává

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  14:44aktualizováno  14:44
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Tomáš Jiřikovský (2018)

Tomáš Jiřikovský (2018) | foto: ČTK

Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)
Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...
Na Městském soudu v Brně probíhá jednání o prodloužení vazby Tomáše...
Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...
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Ústavní soud zrušil usnesení soudu nižšího stupně o vazbě Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy, bylo porušeno jeho právo. V další části Ústavní soud stížnost odmítl. Pro Jiřikovského se ale nic nemění, za mřížemi zůstává. Jiřikovský je ve vazbě od loňského srpna. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí mu až 30 let vězení.

Podstatou sporu byl proces, jakým nižší soudy letos na jaře rozhodovaly o prodloužení vazby pro Jiřikovského. Ústavní soud dal Jiřikovskému za pravdu, že proces nebyl správný.

Jiřikovský se nemohl seznámit s argumentací státní zástupkyně o odmítnutí stížnosti proti vazbě ani na něj reagovat. To je podle soudce zpravodaje Tomáše Langáška protiústavní. S každým stanoviskem, které ovlivňuje rozhodování soudu, musí mít protistrana možnost se seznámit a reagovat na něj.

„Stěžovatel neměl k dispozici podrobné vyjádření olomoucké vrchní státní zástupkyně, k němuž by se mohl vyjádřit. Zjednodušeně řečeno: byla porušena zásada rovnosti zbraní,“ vysvětlil Langášek.

Kde nastala chyba?

Jiřikovský podal žádost o propuštění z vazby, kterou státní zástupkyně postoupila městskému soudu společně se svým vyjádřením a návrhem, aby žádosti nebylo vyhověno.

Čtyřstránkovou argumentaci ale Jiřikovský nedostal, takže se proti ní nemohl ani vymezit.

Stěžoval si na to v další fázi řízení před Krajským soudem, ten ale námitku pominul.

Jiřikovský se proto obrátil na Ústavní soud.

O tom, zda vazba Jiřikovského stíhaného v bitcoinové kauze byla, či nebyla důvodná, Ústavní soud nerozhodoval.

Nález Ústavního soudu nemění nic na tom, že Jiřikovský zůstává dál ve vazbě. Případ se ovšem vrací k brněnskému krajskému soudu. Ten bude rozhodovat o stížnosti Jiřikovského proti zamítnutí jeho původní žádosti o propuštění z vazby. Může tedy Jiřikovskému vyhovět a z vazby jej propustit, nebo naopak vazbu prodloužit.

Soud musí vazbu Jiřikovského projednávat každé tři měsíce. Naposledy v polovině dubna Městský soud v Brně a následně po stížnosti krajský soud v květnu rozhodly o ponechání muže ve vazbě.

Ústavní soud nicméně vyhlásil nález k rozhodnutí městského soudu z 11. března, kdy soud rozhodoval o samostatné žádosti Jiřikovského o propuštění z vazby – zamítl ji. A také k následnému rozhodnutí krajského soudu z 16. dubna, který také zamítl stížnost Jiřikovského.

15. srpna 2025

KRIMI

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