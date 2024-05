Ústavní soud: kastrace už není pro změnu pohlaví nutná. Prosazovali to i Piráti

Ústavní soud s platností od poloviny roku 2025 zrušil sporné paragrafy, pro úřední změnu pohlaví vyžadovaly kastraci a sterilizaci. Tyto paragrafy ústavní stížností napadl člověk, který se narodil jako žena, ovšem identifikuje se jako muž. Politici musí přijmout novou úpravu.

Případ řešily už nižší soudy od městských až po Nejvyšší správní soud, rozsudky odkazovaly mimo jiné také na tradiční podobu rodin. Stěžovatel nikdy neuspěl. Až nyní mu dal za pravdu Ústavní soud.

Soudce zpravodaj Jaromír Jirsa poukázal, že podmínka operace a sterilizace člověka není v souladu s lidskými právy a důstojností. Dosavadní situaci soudci považují za neudržitelnou.

Už před rokem chtěli změny dosáhnout i vládní Piráti.

„Podmínka sterilizace trans osob pro úřední změnu pohlaví je zcela barbarská a zpátečnická praktika. Stát nemá zasahovat lidem do života víc, než je nutné. A to, aby říkal, kdo smí a nesmí mít možnost reprodukce, je absolutně nepřijatelné. I Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že jde o porušovaní lidských práv. Proto jsem téma znovu otevřel na jednání vládních stran s tím, že musíme tuhle praktiku konečně zrušit a odeslat ji zpátky do středověku, kam patří,“ uvedl pro iDNES.cz šéf Pirátů Ivan Bartoš.

V koalici se k němu přidala i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, ale to nestačilo. „Někteří koaliční partneři tento krok nepodpořili, což je s podivem, když ho už před rokem veřejně přislíbil ministr Pavel Blažek a zároveň se tyto strany zaštiťují svobodou a Západem. Očividně pouze tehdy, když se jim to hodí. Na to za Piráty odmítáme přistoupit a budeme dál tlačit na to, aby měli všichni lidé v naší zemi stejná práva a vláda dostála svým slibům,“ popsal spor v koalici Bartoš.

„Požadavek kastrace odporuje základním lidským právům,“ uvedl loni na konci března Karel Dvořák, náměstek ministra spravedlnosti Pavla Blažka. „I naše ministerstvo se postavilo k tomuto problému tak, že by bylo vhodné podmínku sterilizace odstranit a požadovat pro úřední změnu pohlaví pouze diagnózu,“ dodal před rokem Blažkův náměstek

Nyní má ale rozhodnutí v rukou Ústavní soud. V úterý vyhlásí své rozhodnutí, zda podle něj má v občanském zákoníku zůstat tato část paragrafu 29. „Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Má se za to, že dnem změny pohlaví je den uvedený v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních služeb.“

Na Ústavní soud se obrátil člověk, který je úředně evidovaný jako žena, usiluje o změnu pohlaví, avšak nehodlá podstoupit chirurgický zákrok, a proto na matrice ani u správních soudů neuspěl.

Jeden ze tříčlenných senátů Ústavního soudu podnět postoupil sboru všech ústavních soudců a soudkyň. Plénum má pravomoc rušit zákony, pokud jsou v rozporu s ústavním pořádkem. K tomu je zapotřebí nejméně devět hlasů z 15.

Soud dříve odmítl podobný podnět osoby, která tvrdila, že není žena ani muž

Když se Ústavní soud problematikou zabýval naposledy, návrh na zrušení právní úpravy zamítl. Individuální příběh člověka, který se na soud obrací, je však tentokrát jiný, což může ovlivnit postoj soudu, jehož personální složení se navíc změnilo.

Předchozí nález soud přijal na základě podnětu takzvané „nebinární osoby“, která se necítila být ani mužem, ani ženou. Nyní jde o transgender člověka, jenž skutečně usiloval o úřední změnu pohlaví, včetně mužského jména a mužského formátu rodného čísla, ale operace pro něj představuje překážku.

Žadatel si přeje, aby úředně evidované informace o něm zohledňovaly to, jak se cítí, aniž by musel podstoupit chirurgický zákrok. Uvádí, že zákonná ustanovení jsou v rozporu s jeho lidskou důstojností, právem na rovnost, ochranu zdraví, respektování soukromého života i na rodičovství. Když se loni jeho případem zabýval Nejvyšší správní soud, tak stížnost zamítl a v rozhodnutí zdůraznil princip zdrženlivosti v podobných otázkách a také ochranu základních přirozených atributů rodiny.