Policie nikdy nikoho neobvinila, protože se podle ní žena nebránila. A tím se ztotožnily i české soudy.

V případu se už Ústavní soud angažoval. Nyní ho ale znovu otevřel, protože v mezičase přiznal odškodnění ve výši 26 tisíc eur (v přepočtu asi 640 tisíc korun) ženě označované jako Z. Evropský soud pro lidská práva. A žena tak mohla požádat o obnovu řízení.

Ústavní soud se jí nyní zastal. Podle soudu žena v původním vyšetřování přednesla hájitelná tvrzení. Například, že při styku nebo pokusu o něj byla ve stavu bezbrannosti. „Nelze vyloučit, že tyto skutečnosti mohly být relevantní pro posouzení trestnosti jednání vedlejšího účastníka podle tehdy platného trestního zákona, nevylučovala je ani tehdejší rozhodovací praxe soudů, proto státu vznikla povinnost provést účinné vyšetřování,“ odůvodnil celou obnovu případu Ústavní soud.

Podle soudců orgány činné v trestním řízení nevyvinuly „skutečnou a řádnou snahu věc objasnit. Ignorovaly tvrzení stěžovatelky, nezajistily dostatečné důkazy potřebné k objasnění věci, a jejich postup proto nedostál požadavku důkladnosti a dostatečnosti vyšetřování. Náležitě nevysvětlily své úvahy, na nichž postavily rozhodnutí o odložení věci,“ dodali soudci.

Soudkyní zpravodajkou je Daniela Zemanová, ta zdůraznila, že aktuální rozhodnutí o navrácení případu policii nijak nepředjímá, jak má celé vyšetřování dopadnout. Ženu zastupuje advokát Daniel Bartoň. Proti obnově řízení se dříve stavěl soudce Tomáš Langášek. Svůj postoj zachoval i tentokrát.

Ten varoval před případným prolomením principu „není zločinu bez zákona“, který spočívá v tom, že nikdo nemůže být trestán za jednání, které nebylo v době spáchání zakázáno zákonem. Poukázal také na zákaz zpětného působení trestního zákona v neprospěch obviněných. Plénum však Langáška přehlasovalo a rozhodlo o obnově řízení. Soud však stále může stížnost zamítnout.

„Zneužil důvěry i svého postavení“

Kořeny případu sahají až do roku 1999. Tehdy měl římskokatolický kněz V. Z. ještě nezletilou dívku údajně osahávat. Jako dospělá proti němu o dvacet let později podala trestní oznámení. Policisté sice došli k závěrům, že se mohlo jednat o trestný čin pohlavního zneužívání, jenže vše už bylo promlčeno.

Nicméně policisté ještě v témže roce 2019 začali prověřovat kněze jiného – V. K. A to na základě původního trestního oznámení proti prvnímu knězi. U V. K. žena studovala na teologické fakultě v Praze, působil ve stejném řeholním řádu jako ona. Byl jejím zpovědníkem, rádcem a duchovním otcem a po smrti jejího otce se stavěl i do role otce skutečného.

„Tohoto postavení vůči ní zneužil, stejně tak i její závislosti i bezbrannosti. Opakovaně ji nutil k sexuálním kontaktům, přestože věděl, že o ně nemá zájem, sdělovala mu to opakovaně v situacích, kdy byla schopna vyjádřit výslovně svou vůli. Rovněž mu sdělila, že jeho doteky jí působí fyzickou nevolnost. Věděl, že stěžovatelku v mládí sexuálně obtěžoval duchovní a ona se tomu nedokázala bránit,“ shrnula mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi dosavadní verzi ženy.

K opakovanému sexuálnímu zneužívání podle ženy docházelo v letech 2008 až 2009. Když si stěžovala u řeholního řádu, představený kněze poslal na misie do Středoafrické republiky, následně mu odmítl návrat do Česka, a V. K. tak zamířil do italského kláštera.

Komplikace vyšetřování: covidová pandemie

Kontakt s V. K. komplikovala policistům nejen vzdálenost, ale také světová pandemie covidu, kvůli které nebylo možné cestovat. A tak se policisté museli spokojit s dopisem, v němž V. K. uvedl, že sice nezpochybňuje své závažné morální selhání, ale k sexuálním kontaktům mezi ním a stěžovatelkou docházelo vždy s jejím souhlasem.

I na základě toho policisté případ odložili. V. K. se podle nich nedopustil ani znásilnění, ani pohlavního zneužití. Sexuální nátlak se stal součástí trestního práva až v roce 2010 a také znásilnění nebylo vymezeno stejně široce jako nyní. Na jednání z dřívějších let se tak tyto paragrafy vztahovat nemohly.

Takový závěr policistům posvětilo nejdříve obvodní, následně i městské státní zastupitelství v Praze. Žena si stěžovala, že policisté nevzali v potaz zejména její bezbrannost. I Ústavní soud následně v roce 2021 odmítl stížnost ženy proti těmto rozhodnutím jako zjevně neopodstatněnou.

Zásah soudu ve Štrasburku

Ženy se zastal až před rokem Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Seznal, že české úřady porušily články 3. a 8. Evropské úmluvy o lidských právech, když nedostatečně prošetřily, že žena mohla mít vzhledem ke knězovu postavení důvody, proč sex s ním explicitně neodmítla.

Podle štrasburského soudu mají národní úřady povinnost „kriminalizovat a účinně potlačit veškeré nekonsenzuální sexuální činy, včetně těch, kdy oběť neprojeví fyzický odpor“. Evropský soud tedy nerozhodl o tom, zda se V. K. dopustil sexuálního zločinu, či nikoliv, ale usnesl se, že české úřady nedostatečně prošetřily různé faktory, které učinily ženu Z. zranitelnou.

Žena se nyní v obnoveném řízení o ústavní stížnosti domáhá zrušení uvedených rozhodnutí. Tvrdí, že úřady porušily její právo na účinné vyšetřování plynoucí z práva na nedotknutelnost osoby, zákazu nelidského a ponižujícího zacházení a práva na soukromí.

Řád bosých karmelitánů, jehož je V. K. dodnes řeholním knězem, muži pozastavil výkon veřejné služby do skončení soudního i paralelního kanonického řízení. Provinciál řádu Federico Trinchero v červnu uvedl, že řád plně podporuje úsilí o nalezení pravdy a spravedlnosti.

„Současně s tím řád zahájil kanonický proces, na jehož konci bude ohledně V. K. rozhodnuto. Vyzýváme všechny, kdo by v této věci mohli podat jakékoliv svědectví, aby kontaktovali nás a/nebo příslušné státní orgány,“ stojí na webu řádu.