Ústavní soud zrušil oddělené zápisy dětí ukrajinských uprchlíků, jsou diskriminační

Ústavní soud zrušil právní úpravu, která umožňovala oddělené zápisy dětí z Ukrajiny na základní školy. Vyhověl návrhu skupiny senátorů, podle kterých jsou diskriminační a vedou k segregaci. Soud kritizoval odlišné zacházení se zvláště zranitelnou skupinou lidí, tedy dětmi uprchlíků, jimž právní úprava mohla komplikovat přístup ke vzdělání.
Zákon konkrétně stanovoval, že ředitel základní školy může po dohodě se zřizovatelem, tedy nejčastěji obcí či městem, určit výhradně pro cizince s dočasnou ochranou zvláštní zápis k základnímu vzdělávání v termínu od 1. června do 15. července. Běžné zápisy pro ostatní děti jsou v dubnu.

Pozměňovací návrh ve Sněmovně předložila poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Odůvodnění slibovalo rovnoměrné rozložení cizinců mezi školami i jejich lepší integraci. Senátoři v návrhu na zrušení uplatnili výhrady k proceduře přijetí i obsahu zákona. Šlo podle nich o přílepek, kterému nepředcházela odborná diskuse a není dostatečně podložený daty.

