Ustavující schůze nové Sněmovny se uskuteční 3. listopadu, rozhodl prezident

Zasedání nové Sněmovny svolává prezident tak, aby bylo zahájeno nejpozději 30. den po dni voleb. Poslanci se sejdou po svém zvolení na ustavující schůzi, kterou svolá bývalý předseda Sněmovny, je-li poslancem.
Pokud jím není, což je i případ letošního roku, svolá schůzi, za předpokladu, že je poslancem, nejstarší bývalý místopředseda. Tento rok to tedy bude dosavadní první místopředsedkyně dolní parlamentní komory Věra Kovářová ze hnutí STAN.
Zasedání dolní komory Parlamentu je stálé, zpravidla trvá po celé čtyřleté funkční období Sněmovny. Jeho začátek se bude shodovat i s termínem její ustavující schůze.
Při ustavující schůzi předsedající nejprve složí slib před plénem, následně složí do jeho rukou slib poslanci. Dolní komora pak ustaví mandátový a imunitní výbor, schůze pokračuje volbou předsedy, stanovením počtu místopředsedů a jejich volbou. Závěrem poslanci zřídí výbory. Teprve po ukončení ustavující schůze podá nynější vláda demisi.