Havlíček, nebo Pekarová? Nová sněmovna se poprvé sešla, zákonodárci si volí šéfa

„Já si té nominace velmi vážím,“ řekl Havlíček po jednání poslaneckého klubu ANO, který ho navrhl jednomyslně.

Hnutí ANO má ve Sněmovně 72 hlasů, zatímco Pekarovou Adamovou slíbilo podpořit 108 poslanců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů.

„Je to tajná volba,“ odvětila Schillerová na dotaz, zda se se bude Havlíček snažit vyjednávat podporu i u některých dalších poslanců. Schillerová odmítla, že by šlo jen o formální kandidaturu, bez šance na úspěch. „Nebereme to jako formální věc,“ prohlásil také Havlíček.



Poslanci zřídili mandátový a imunitní výbor

Zvolení poslanci převzali v pondělí osvědčení o zvolení, složili poslanecký slib a zřídili mandátový a imunitní výbor, který bude mít 16 členů.

Nejsledovanější body ustavující schůze, volba předsedy a místopředsedů dolní komory parlamentu, budou na programu až ve středu.



Novou předsedkyní Sněmovny se má díky dohodě pěti stran, které sestavují novou vládu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN), stát předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Sněmovna má mít šest místopředsedů. ODS navrhla Jana Skopečka, lidovci Jana Bartoška, Piráti Olgu Richterovou a STAN Věru Kovářovou.

Dosud vládní ANO, které má podle nové většiny ve Sněmovně získat dvě pozice místopředsedů, Janu Mračkovou Vildumetzovou a dosavadního předsedu Sněmovny Radka Vondráčka. Právě Vondráček ale může v tajné volbě narazit. Podpořit ho totiž nechtějí poslanci vznikající vládní většiny.

Opovrhujete hlasy více než 500 tisíc voličů, zlobí se šéf SPD Okamura

Svého zástupce ve vedení Sněmovny požaduje SPD. „Hnutí SPD trvá na poměrném zastoupení,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura.

Snaha opominout SPD při rozdělování míst ve vedení Sněmovny je podle něj opovrhováním hlasy více než 500 tisíc voličů, kteří hnutí Svoboda a přímá demokracie podpořili.

Při první schůzi poslanci sedí v lavicích hlavního sálu podle abecedy. Podle stran si poslanci přesednou až na další schůzi. Ustavující schůzi až do zvolení nového šéfa řídí končící předseda Vondráček.

Po ustavující schůzi musí podle Ústavy vláda Andreje Babiše dát demisi. „Naše vláda vytvoří historický rekord v rychlosti podání demise a doručení demise na Pražský hrad,“ řekl končící premiér ve svém pořadu Čau lidi.